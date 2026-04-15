Перегляд пенсій: у кого буде доплата понад 5 тисяч гривень

Гроші / © Національний банк України

Реклама

В Україні підвищили рівень мінімальних пенсійних гарантій. Зокрема, для деяких категорій громадян щомісячні пенсійні виплати зросли одразу на 3 920 грн та 5 100 грн.

Кому переглянули пенсії, повідомило видання Новини.LIVE.

Зауважимо, що за даними Міністерства у справах ветеранів, посилено підтримку з боку держави для родин загиблих та зниклих безвісти військових під час захисту Україну від російської агресії.

Реклама

Право на мінімальні гарантії для таких членів сімей військовослужбовців регулює постанова уряду №674 «Про додатковий соцзахист окремих категорій осіб».

Навесні 2026-го мінімальна пенсійна виплата для кожного непрацездатного члена родини (матір/батько, дружина/чоловік загиблих, дитина, яка отримує соцвиплати замість пенсії) зросла на 5 100 грн. Тепер таким категоріям громадян нараховують по 12 810 грн на кожну особу.

Окрім того, підвищився мінімальний розмір пенсії для родин, де допомогу отримують від двох і більше членів сім’ї (за винятком непрацездатних матері/батька, дружини/чоловіка), а також від двох дітей загиблого військовослужбовця. Суму для таких категорій громадян підняли на 3 920 грн — до 10 020 грн.

Зазначається, що виплати надалі щороку будуть індексуватися, а перерахунок буде відбуватися автоматично.

Реклама

Оформлення пенсії рідним загиблих бійців

Подати звернення про призначення пенсії можна через уповноважений структурний підрозділ міністерства або відомства, де такий військовослужбовець служив, якщо не отримував пенсію до цього.

Якщо ж загиблий чи зниклий безвісти боєць отримував пенсію, то потрібно прибути до відділення Пенсійного фонду або за адресою проживання, або фактичним перебуванням.

Необхідно зібрати документи (скановані версії):

паспорт/дані про адресу реєстрації/проживання;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про смерть військового;

документи, що засвідчать родинні відносини (свідоцтво про народження/одруження);

документ, що підтвердить непрацездатність;

довідку про групу інвалідності (за наявності);

висновок про отримання інвалідності до повноліття (для пенсії особі, якій понад 18 років);

довідку освітнього закладу про навчання членів родини на денній формі;

документи, що засвідчать наявність страхового стажу у щонайменше 20 років (для пенсії матері/дружині, віком від 50 до 55 років);

документи, що пасинок/падчерка не мали аліментів від батьків;

реквізити рахунку банку.

Зауважимо, що пенсію призначають, якщо військовий загинув або помер:

Реклама

під час відбування служби;

упродовж трьох місяців від часу звільнення;

пізніше трьох місяців — у зв’язку з пораненням, контузією чи захворюванням, отриманими під час військової служби.

