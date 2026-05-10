Перекази між родичами: коли можуть заблокувати картку і що перевіряє банк

В Україні поступово ускладнюють умови банківського моніторингу, тож навіть за перекази між родичами можуть заблокувати рахунки чи попросити надати додаткові документи.

Що потрібно знати, якщо ви часто робите перекази між родичами? Чи потрібно платити податки з таких переказів і які документи потрібно мати під рукою? Про це розповіли Yankiv.

Банківські перекази між родичами: список документів і чи потрібно сплачувати податок

Не всі перекази між родичами оподатковуються. За українським законодавством є пільговий режим на операції з близькими родичами. Якщо ви переказуєте кошти, укладаєте договір дарування або отримуєте спадщину від родичів першого або другого ступеня споріднення — податок на доходи фізичних осіб становить 0%.

Тобто ви можете надіслати кошти без сплати податків таким своїм родичам:

батькам;

чоловіку чи дружині;

дітям (усиновленим також);

рідним братам і сестрам;

бабусям та дідусям;

онукам.

За такі перекази вам також не треба буде подавати декларацію та сплачувати ПДФО.

Якщо ви щомісяця переказуєте матері чи іншим родичам кошти на життя, ці кошти не підлягають оподаткуванню.

Питання від банку можуть початися, якщо ви надсилаєте понад 100 тисяч гривень. До того ж питання банку будуть як до відправника, так і до отримувача. Якщо ви регулярно надсилаєте чи отримуєте великі суми на картку від однієї людини, банк може попросити надати додаткові документи.

Які документи потрібно підготувати у випадку фінмоніторингу

У випадку, якщо банк просить у вас додаткові документи, потрібно підготувати докази, що підтверджують родинні зв’язки документально. Банку не можна просто написати: «це моя мама». Вам знадобиться ваше свідоцтво про народження.

Якщо прізвище матері змінювалося після шлюбу, то знадобиться також копія свідоцтва про шлюб.

Ще один вид документа, який захоче банк, — підтвердження ваших доходів. Банк захоче переконатися, що особа, яка надсилає вам кошти, дійсно має таку спроможність.

Як підтвердження можна використати довідку про доходи, контракт про роботу за кордоном, податкову декларацію іноземної країни (якщо ви працюєте за кордоном).

Якщо ви найманий працівник в Україні, ваш роботодавець сплачує за вас ПДФО та військовий збір, подає форму 4ДФ і нараховує трудовий стаж, тому вам не потрібно подавати жодних декларацій. Це стосується українців, у яких немає ФОП чи інших джерел доходу.

Тим, хто працює за кордоном як найманий працівник, доведеться раз на рік подавати декларацію про майновий стан і доходи та сплачувати ПДФО 18% і військовий збір 5%.

Якщо ви вже сплатили податок за кордоном і між Україною та тією країною є угода про уникнення подвійного оподаткування, вам нічого сплачувати вже не потрібно. У випадку, якщо сума податків за кордоном менша, вам доведеться сплатити різницю. Військовий збір сплачується в будь-яких умовах.

В Україні хочуть створити реєстр рахунків

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради розглядає законопроєкт №14327, ухвалення якого є необхідною умовою для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Це дозволить громадянам здійснювати миттєві перекази до країн ЄС із мінімальною комісією.

Проте інтеграція передбачає радикальні зміни у фінансовому контролі: створення єдиного реєстру банківських рахунків і сейфів фізичних осіб, до якого отримають автоматизований доступ податкова, поліція, СБУ, НАБУ та виконавчі служби. Також банки будуть зобов’язані передавати Мінфіну дані про статки отримувачів державних виплат.

Документом хочуть додатково запровадити реєстр кінцевих бенефіціарів трастів із суворими штрафами за неправдиві дані (до 510 тис. грн) та створити інститут «викривачів у сфері фінмоніторингу».

Працівники, які повідомлятимуть про підозрілі операції, отримають трудовий імунітет і захист від звільнення. Попри євроінтеграційну мету, експерти вказують на юридичні суперечності в тексті, зокрема щодо термінів зберігання даних, розмитих повноважень податківців та термінологічних неточностей, які можуть ускладнити практичне застосування закону.

