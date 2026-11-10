Перекази в євро можуть подешевшати: що змінить система SEPA, за яку проголосували у Раді

Євро / © Unsplash

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Верховна Рада 10 листопада прийняла за основу доопрацьований законопроєкт №14327-д, який має підготувати Україну до приєднання до Єдиної зони платежів у євро — SEPA. Для українців це перспектива дешевше переказувати гроші родині або платити європейським контрагентам.

Рішення зафіксоване в офіційній картці законопроєкту на сайті парламенту.

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Документ готують до другого читання, і він має узгодити українське законодавство з правом ЄС і критеріями Європейської платіжної ради. Після цього — подальші законодавчі кроки та приєднання банків і платіжних установ до відповідних схем, а вже потім переказами зможуть користуватися клієнти.

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Система SEPA уніфікує електронні платежі в євро. та охоплює 41 країну, члени ЄС та й території поза Союзом, зокрема Молдову, Велику Британію та Швейцарію. Україна до цього переліку поки не входить.

Як зміняться комісії та швидкість переказу

Звичайна схема SEPA Credit Transfer, скорочено SCT, дає змогу переказувати євро з одного платіжного рахунку на інший. Її можна використовувати для разового платежу, регулярної оплати оренди чи масового перерахування зарплат. Для цього надавачі платіжних послуг мають формально приєднатися до схеми.

За правилами SCT, «у дорозі» з платежу не віднімають гроші, тому передається вся початкова сума. Водночас кожен клієнт може сплачувати комісію своєму банку або іншому надавачеві послуги. І загалом, незважаючи на підключення до системи, ціна конкретного переказу залежатиме конкретно від тарифів банків.

Щодо миттєвих платежів, то існує окрема схема — SCT Inst. У ній кошти стають доступними менш ніж за 10 секунд. Вона працює цілодобово в усі календарні дні.

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Наскільки відчутною може бути зміна для клієнта, показує досвід Молдови. За словами голови її Національного банку Анки Драгу, перекази за європейськими стандартами там доступні від 6 жовтня 2025 року. В інтерв’ю, яке Європейська платіжна рада опублікувала 20 жовтня 2026 року, вона описала і здешевлення, і скорочення очікування.

«Середня комісія за операцію знизилася приблизно до одного євро, порівняно з попередніми комісіями від двадцяти до двохсот євро. Водночас строки виконання скоротилися з трьох–п’яти днів до, у більшості випадків, того самого або наступного робочого дня», — розповіла Драгу.

Проте навіть у Молдові тарифи різняться. Як зазначила очільниця Нацбанку, деякі банки ЄС усе ще беруть за платежі до Молдови більше, ніж за перекази всередині Євросоюзу, оскільки країна не є його членом. Для українських клієнтів вартість переказів залежатиме від тарифів їхніх банків після підключення.

Як Україна готувалася до SEPA

У травні 2026 року вже тривала підготовка законопроєкту №14327 для приєднання до SEPA. На голосування 10 листопада винесли доопрацьовану редакцію №14327-д, яку того самого дня профільний комітет рекомендував прийняти за основу й доопрацювати з урахуванням зауважень.

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Паралельно НБУ готував платіжну інфраструктуру. За його даними, від грудня 2024 року в Україні працює СЕП-4.1 з миттєвими переказами. Вона використовує стандарт ISO 20022 і схему SEPA, щоб спростити майбутню інтеграцію з платіжним ринком ЄС.

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