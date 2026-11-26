Податки на перекази

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Отримати гроші від батьків, чоловіка чи дружини, дітей або інших родичів на банківську картку саме собою не означає, що людина має сплатити податок. Податкові наслідки залежать не від того, що кошти надійшли на рахунок, а від їхньої реальної підстави — це подарунок, позика, повернення боргу, аліменти, компенсація спільних витрат чи оплата за послуги.

2026 року подарунки між близькими родичами, які є податковими резидентами України, зазвичай не оподатковуються. Але якщо дарувальник є нерезидентом або родич не належить до визначеного законом кола осіб, як зазначають фахівці судово-юридичної газети, може виникнути обов’язок сплатити ПДФО та військовий збір — загалом до 23%.

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Головне правило: податок сплачується не за переказ

Банківський переказ — це лише технічна операція. Він не створює податок автоматично. Важливо, що саме передають гроші і на якій підставі.

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Наприклад, батьки можуть щомісяця переказувати повнолітній дитині 15 000 грн на оренду житла, харчування, ліки чи навчання. Якщо це матеріальна допомога від батьків або подарунок, а не оплата за послуги чи роботу, така сума не є автоматично оподатковуваним доходом дитини.

Натомість якщо родич фактично отримує гроші за фриланс, консультації, ремонт, перевезення, оренду майна або іншу послугу, це вже дохід від підприємницької чи іншої діяльності. У такому разі переказ може підлягати оподаткуванню незалежно від спорідненості сторін.

Тому призначення платежу на кшталт «допомога», «на життя», «від мами» або «подарунок» не є достатнім доказом. Податковий орган і суд оцінюють реальні обставини: хто переказував гроші, скільки разів, у якому обсязі, чи була зустрічна послуга та чи існують документи.

Для кого подарунок не оподатковується: ступені споріднення

Для оподаткування подарунків важливий саме податковий зміст спорідненості, а не побутове розуміння слова «родич». Відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, членами сім’ї першого ступеня споріднення є батьки, чоловік або дружина та діти, включно з усиновленими.

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До другого ступеня споріднення належать рідні брати й сестри, баба та дід з боку матері чи батька, а також онуки.

Ступінь споріднення Хто належить Перший ступінь Батьки, чоловік або дружина, діти, зокрема усиновлені. Другий ступінь Рідні брати й сестри, баба та дід, онуки. Не входять до цих категорій Тітки, дядьки, племінники, двоюрідні брати й сестри, свекруха, теща, невістка, зять тощо.

Це означає, що подарунок від тітки племінниці або від дядька племіннику не автоматично звільняється від оподаткування, навіть якщо родичі дуже близькі в сімейному житті.

Коли подарунок не оподатковується

Подарунки не мають окремого податкового режиму: відповідно до пункту 174.6 статті 174 ПКУ до них застосовуються ті самі правила ПДФО, що й до спадщини. Саме тому подарунок від батьків, дітей, подружжя або інших родичів першого й другого ступеня споріднення, якщо сторони є резидентами України, оподатковується за нульовою ставкою.

Якщо фізична особа — резидент України отримує грошовий подарунок від іншої фізичної особи — резидента України, яка є родичем першого або другого ступеня споріднення, застосовується нульова ставка ПДФО. Військовий збір у такому разі також не сплачується.

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Наприклад:

Батьки переказують сину чи дочці 200 000 грн на придбання автомобіля — податок не сплачується.

Чоловік переказує дружині 100 000 грн — податок не сплачується.

Бабуся дарує онуці 50 000 грн — податок не сплачується.

Брат переказує сестрі 80 000 грн — податок не сплачується.

У всіх цих випадках важливо, щоб і дарувальник, і одержувач були податковими резидентами України. Якщо дарувальник є нерезидентом, правило нульової ставки може не застосовуватися навіть між батьками та дітьми.

Коли подарунок від родича оподатковується на 10%

Якщо гроші дарує родич, який не належить до першого чи другого ступеня споріднення, але є податковим резидентом України, застосовується 5% ПДФО та 5% військового збору. Загальне податкове навантаження становить 10%.

Наприклад, якщо тітка дарує племінниці 200 000 грн, ПДФО становитиме 10 000 грн, а військовий збір — ще 10 000 грн. Загальна сума податків — 20 000 грн.

Це правило може застосовуватися й до подарунків від більш віддалених родичів, друзів, знайомих або будь-яких інших фізичних осіб — резидентів України, якщо немає підстав для нульової ставки.

Коли може бути 23%

Окремий і найбільш «дорогий» випадок — подарунок від фізичної особи-нерезидента України. Якщо резидент України отримує грошовий подарунок від нерезидента, застосовуються 18% ПДФО та 5% військового збору, тобто разом 23%.

Це правило стосується навіть подарунків від батьків, дітей, чоловіка чи дружини, якщо дарувальник є податковим нерезидентом України.

Наприклад, мати, яка постійно проживає та працює за кордоном і є податковою нерезиденткою України, переказує дочці-резидентці 30 000 євро на придбання житла. Незважаючи на близьку спорідненість, така операція за загальним правилом може бути оподаткована за ставкою 23%.

Водночас проживання за кордоном не завжди означає нерезидентство. Податкове резидентство визначається за критеріями статті 14 ПКУ, а не лише за місцем перебування або використанням іноземного рахунку.

Ситуація Податок Подарунок від родича 1–2 ступеня споріднення, обидва — резиденти України 0% Подарунок від іншого родича-резидента України 10% Подарунок від фізособи-нерезидента, зокрема близького родича 23%

Чи має значення регулярність переказів

Регулярність переказів сама собою не робить їх оподаткованим доходом. Податковому кодексі немає норми, за якою щомісячне отримання певної суми автоматично перетворюється на дохід.

Якщо батьки щомісяця надсилають дитині 15 000 грн на побутові потреби, це може бути сімейною матеріальною допомогою або подарунком. Оскільки йдеться про перший ступінь споріднення, за умови резидентства обох сторін застосовується нульова ставка.

Але якщо перекази надходять від великої кількості різних людей, мають великий обсяг або не мають зрозумілого економічного пояснення, можуть виникнути запитання щодо їхньої природи. Особливо якщо фактично це оплата товарів, послуг чи оренди, але документально вона не оформлена.

Подарунок, позика чи повернення боргу

Не кожне передавання грошей між родичами є даруванням. Від правової підстави залежить, чи виникає податок і хто його сплачує.

Подарунок

За статтею 717 Цивільного кодексу України, дарування передбачає безоплатне передавання майна у власність іншій особі. Якщо батьки передають дитині 300 000 грн без обов’язку повернення, це може бути грошовим подарунком.

Для значних сум доцільно оформлювати письмовий договір дарування. Відповідно до статті 719 ЦК України, договір дарування валютних цінностей на суму понад 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян між фізичними особами укладається письмово та нотаріально посвідчується.

Позика

Позика регулюється статтею 1046 ЦК України. Позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку саму суму коштів, яку отримав.

Наприклад, батьки передали дитині 500 000 грн на придбання квартири, але домовилися, що через два роки сума буде повернена. Це позика, а не подарунок. Повернення основної суми боргу не є новим оподатковуваним доходом позикодавця.

Для таких операцій варто укласти письмовий договір позики, зазначити строк повернення та зберігати банківські підтвердження передачі й повернення коштів.

Повернення боргу

Якщо людина повертає родичу гроші, які раніше позичила, це не подарунок і не новий дохід. Але потрібно мати докази первісної позики: договір, розписку, банківські перекази, листування або інші документи.

Сімейні витрати та аліменти

Якщо один із подружжя переказує іншому гроші на комунальні послуги, харчування, ремонт, навчання дітей або інші спільні потреби, це не обов’язково подарунок. Відповідно до статті 60 Сімейного кодексу України, майно, набуте подружжям під час шлюбу, за загальним правилом є спільною сумісною власністю.

Аліменти мають окремий режим. Згідно з підпунктом 165.1.14 ПКУ, аліменти, отримані відповідно до законодавства — зокрема за рішенням суду або добровільною домовленістю, — не включаються до оподатковуваного доходу отримувача.

Проте не кожен переказ із призначенням «на утримання» автоматично є аліментами в розумінні цієї норми. Для підтвердження їх правової природи важливі документи та реальні обставини операції.

Перекази з-за кордону

Якщо родич надсилає гроші з іншої країни, потрібно враховувати не лише місце відправлення платежу, а й податкове резидентство обох сторін.

Наприклад, мати, яка є податковою нерезиденткою України, переказує дочці-резидентці 30 000 євро на придбання житла. Незважаючи на близький ступінь споріднення, такий подарунок за загальним правилом оподатковується за ставкою 18% ПДФО та 5% військового збору.

Натомість якщо мати фізично перебуває за кордоном, але залишається податковою резиденткою України, а дочка також резидентка України, до подарунка можуть застосовуватися правила нульової ставки. Сам факт проживання за кордоном або використання іноземного банківського рахунку не визначає автоматично податкове резидентство.

Валюта переказу не змінює ставки податку. Якщо подарунок підлягає оподаткуванню, його вартість визначається у гривневому еквіваленті за правилами Податкового кодексу. Також слід враховувати міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування та можливість зарахування податків, сплачених за кордоном, відповідно до статті 13 ПКУ.

Коли банк або податкова можуть запитати пояснення

Банківський фінансовий моніторинг і податковий контроль — різні процедури. Відповідно до Закону України № 361-IX, банки аналізують фінансові операції клієнтів. Якщо перекази не відповідають звичному фінансовому профілю особи, мають незрозуміле економічне призначення або інші ризикові ознаки, банк може попросити пояснити походження коштів.

Пороговою вважається фінансова операція на суму від 400 000 грн. Сам факт отримання такої суми не означає автоматичного порушення чи виникнення податкового зобов’язання; підозрілі операції можуть аналізуватися незалежно від суми.

Податкова може отримувати податкову інформацію та проводити перевірки за наявності законних підстав. Водночас зарахування грошей на картку не надає контролювальному органу необмежений доступ до всіх рахунків і операцій фізичної особи. Відповідно до підпункту 20.1.5 ПКУ, інформація про обсяг та обіг коштів на рахунках може отримуватися податковим органом на підставі рішення суду, крім інших чітко передбачених законом випадків.

Як підтвердити сімейну допомогу

Щоб уникнути непорозумінь, варто зберігати документи, які пояснюють походження та підставу переказу. Для подарунка від батьків, дітей, подружжя або інших близьких родичів доцільно мати свідоцтва про народження, шлюб або документи про усиновлення.

Для значних сум бажано оформлювати письмовий договір дарування. Відповідно до статті 719 ЦК України, договір дарування валютних цінностей на суму понад 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян між фізособами укладається письмово та нотаріально посвідчується.

Якщо гроші передаються в борг, потрібен договір позики або розписка, а також підтвердження фактичної передачі та повернення коштів. Для міжнародних переказів додатково варто зберігати документи про відправника, його податкове резидентство, походження коштів і банківські підтвердження операції.

Важливо, щоб документи дозволяли встановити, хто, кому, коли та на якій підставі передав гроші. Саме призначення платежу не є безумовним доказом правової природи операції.

Якщо податкова вважає переказ доходом

Якщо податкова вимагає пояснити надходження, потрібно надати інформацію про відправників, суми, дати та правові підстави переказів, додавши відповідні документи.

Якщо контролювальний орган ухвалив податкове повідомлення-рішення, його можна оскаржити адміністративно або в суді. Загальний строк адміністративного оскарження становить 10 робочих днів після дня отримання податкового повідомлення-рішення відповідно до статті 56 ПКУ.

У спорі важливо довести, що кошти були подарунком, позикою, поверненням боргу або компенсацією витрат, а не оплатою товарів чи послуг. Верховний Суд у спорах щодо банківських надходжень звертає увагу на необхідність досліджувати реальну природу операцій: зарахування коштів на рахунок не доводить автоматично отримання оподатковуваного доходу. Водночас посилання на позику чи іншу неоподатковувану операцію має підтверджуватися належними доказами.

Практичний висновок

Перекази між родичами не оподатковуються лише за певних умов, а не просто через наявність сімейних зв’язків. Для подарунків між резидентами України першого та другого ступенів споріднення діє нульова ставка; від іншого родича-резидента — 10%, а від нерезидента — 23%.

Повернення позики, власних коштів і компенсація спільних витрат не можна автоматично прирівнювати до оподатковуваного доходу. Головне правило: податок сплачується не за сам факт отримання грошей на картку, а за наявності доходу, який відповідно до Податкового кодексу підлягає оподаткуванню.

Щоб довести, що переказ є сімейною допомогою, важливо правильно визначити його правову природу та мати документи, які це підтверджують.

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