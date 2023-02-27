Перелік пільг з оплати житлово-комунальних послуг: хто, в якому розмірі може їх отримати 2023 року

Повний перелік пільг з оплати житлово-комунальних послуг, які можуть отримати певні категорії громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, знайдете в матеріалі ТСН.ua

Всі види пільг з оплати житлово-комунальних послуг, визначені Порядком надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389).

За певних умов громадяни можуть отримати такі пільгі з оплати:

Житла (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком.

Комунальних послуг (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ (в тому числі транспортування, розподіл та постачання), централізоване опалення, вивезення побутових відходів).

Палива та скрапленого газу.

За яких умов надають пільги на оплату послуг ЖКГ

Пільги надаються, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну людину за 6 місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. У 2023 році дохід не повинен перевищувати 3760 грн. Пільга призначається на 12 місяців з місяця, коли таке право виникає.

Якщо дохід сім’ї пільговика перевищує той, що дає право на пільгу, – людина (представник пільгової категорії) може звернутися за призначенням житлової субсидії.

Кому надається пільга у розмірі 100% знижки

Така пільга на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі, з урахуванням середньомісячного доходу надається:

Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (стаття 11 Закону України від 22.10.1993 № 3551-XII “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“) та члени сімей померлої особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (батьки, дружина (чоловік).

Пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, спеціалістами із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу.

Особам, які проживають у сільській місцевості та селищах міського типу, які працюють / раніше працювали в музеях, державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури.

Яким категоріям громадян надається пільга у розмірі 50 % знижки:

Багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, сім’ям опікунів (піклувальників).

Батькам та членам сім’ї особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків.

Особам, звільненим зі служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків, та члени їх сімей.

Дружині (чоловіку) померлих громадян з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та опікунам дітей (на час опікунства) померлих громадян з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

Сім’ї, що має дитину з інвалідністю.

Учасникам війни.

Окремим категоріям осіб, з-поміж жертв нацистських переслідувань.

Кому надається пільга у розмірі 25% знижки на оплату послуг ЖКГ, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі

Така пільга з урахуванням середньомісячного доходу надається дітям війни.

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