Перелік пільг з оплати житлово-комунальних послуг: хто, в якому розмірі може їх отримати 2023 року

Повний перелік пільг з оплати житлово-комунальних послуг, які можуть отримати певні категорії громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, знайдете в матеріалі ТСН.ua
Всі види пільг з оплати житлово-комунальних послуг, визначені Порядком надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389).
За певних умов громадяни можуть отримати такі пільгі з оплати:
- Житла (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком.
- Комунальних послуг (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ (в тому числі транспортування, розподіл та постачання), централізоване опалення, вивезення побутових відходів).
- Палива та скрапленого газу.
За яких умов надають пільги на оплату послуг ЖКГ
Пільги надаються, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну людину за 6 місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. У 2023 році дохід не повинен перевищувати 3760 грн. Пільга призначається на 12 місяців з місяця, коли таке право виникає.
Якщо дохід сім’ї пільговика перевищує той, що дає право на пільгу, – людина (представник пільгової категорії) може звернутися за призначенням житлової субсидії.
Кому надається пільга у розмірі 100% знижки
Така пільга на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі, з урахуванням середньомісячного доходу надається:
- Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (стаття 11 Закону України від 22.10.1993 № 3551-XII “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“) та члени сімей померлої особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (батьки, дружина (чоловік).
- Пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, спеціалістами із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу.
- Особам, які проживають у сільській місцевості та селищах міського типу, які працюють / раніше працювали в музеях, державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури.
Яким категоріям громадян надається пільга у розмірі 50 % знижки:
- Багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, сім’ям опікунів (піклувальників).
- Батькам та членам сім’ї особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків.
- Особам, звільненим зі служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків, та члени їх сімей.
- Дружині (чоловіку) померлих громадян з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та опікунам дітей (на час опікунства) померлих громадян з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.
- Сім’ї, що має дитину з інвалідністю.
- Учасникам війни.
- Окремим категоріям осіб, з-поміж жертв нацистських переслідувань.
Кому надається пільга у розмірі 25% знижки на оплату послуг ЖКГ, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі
Така пільга з урахуванням середньомісячного доходу надається дітям війни.
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