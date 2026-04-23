Тарифи на утримання будинків

У багатьох регіонах України зафіксовано різке зростання вартості обслуговування багатоповерхівок. Ціна за квадратний метр у деяких випадках підскочила з 8 до понад 11 гривень. Щоб зрозуміти, чому це відбувається та як захистити свій бюджет, варто розібратися у структурі цих нарахувань.

Перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій: що змінилося

Важливо знати, що звичного поняття «утримання будинків та прибудинкових територій» (УБПТ) юридично більше не існує. Тепер це комплексна послуга з управління багатоквартирним будинком. За ці кошти управитель зобов’язаний виконувати конкретний перелік робіт, а саме:

Прибирання території. Управитель має очищувати під’їзди, коридори та двір, що закріплений за будинком. Ця робота повинна виконуватися регулярно .

Боротьба зі шкідниками. Дератизація та дезінсекція у підвалах (знищення щурів та комах) мають проводитися системно , а не раз на десятиліття.

Електроенергія та ліфти.: Кошти спрямовуються на освітлення під’їздів, дворів та інших спільних місць. Також цими грошима фінансується безперебійна робота ліфтів — як оплата за електрику, так і перевірка обладнання майстрами.

Поточний ремонт. Управитель зобов’язаний проводити ремонтні роботи, зокрема латати покрівлю, міняти розбите скло та ремонтувати вхідні двері у під’їздах, якщо це потрібно.

Обслуговування мереж. Управитель має своєчасно обслуговувати всі внутрішньобудинкові інженерні мережі — труби водопостачання, каналізації та систему опалення. Газові труби до цього переліку не входять. За їхнє обслуговування передбачена окрема «третя платіжка».

Чому тарифи відрізняються навіть у сусідніх будинках

Єдиного тарифу для всіх більше не існує. Сума формується індивідуально для кожної будівлі, виходячи з її особливостей. Найбільше на остаточну цифру впливають:

Наявність ліфтів - витрати на їх перевірку та електроенергію складають значну частину платежу.

Площа території — чим більший двір, тим дорожче обходиться його прибирання.

Технічний стан — старі будинки потребують частих ремонтів, а сучасні — дорогого сервісу складних інженерних систем.

Чи можна піднімати тарифи УБПТ під час війни

Багато мешканців помилково вважають, що під час воєнного стану тарифи заморожені. Проте державний мораторій діє лише на комунальні послуги (газ, тепло, вода). Управління будинком належить до житлових послуг, тому тариф може змінюватися. Це відбувається або через голосування співвласників (потрібно понад 50% голосів), або автоматично, якщо у договорі прописано право управителя коригувати ціну у разі зростання витрат.

Приховані схеми та маніпуляції управителів

Експерти розповіли, як через відсутність контролю деяким компаніям вдається отримувати необґрунтовані прибутки:

Створення фантомних послуг — це найпоширеніший метод збагачення, коли в офіційних актах виконаних робіт вказується регулярне миття сходів, системне знищення комах чи промивання труб. Насправді ці роботи не проводяться, а оскільки плата з мешканців стягується фіксовано кожного місяця, гроші за незроблену роботу просто осідають на рахунках компанії як чистий прибуток.

Маніпуляції з кошторисами ремонтів. Під час латання даху або заміни труб управитель закладає у бюджет вартість якісних і дорогих матеріалів. Фактично ж закуповуються найдешевші розхідники сумнівної якості, а різниця між задекларованою та реальною ціною стає незаконним заробітком керуючої компанії.

Через те, що прибуток управителя зазвичай становить фіксовані 10% від загальної суми витрат будинку, йому стає невигідно заощаджувати кошти мешканців. Чим більшими будуть загальні витрати на обслуговування (наприклад, через марні витоки води чи використання неефективного освітлення), тим більшою у грошовому еквіваленті буде «десятина», яку компанія забирає собі.

Як захиститись мешканцям

Щоб не переплачувати за неякісні або ненадані послуги, мешканці мають два основні шляхи:

Скласти акт-претензію. Якщо послуга не була надана (наприклад, під’їзд не прибирали місяць), ви можете скласти акт самостійно, залучивши підписи сусідів. Це є законною підставою для перерахунку суми у платіжці.

Створити ОСББ. Це найбільш дієвий метод, який дозволяє співвласникам самостійно розпоряджатися грошима, обирати підрядників та бачити кожну витрачену копійку.

Головним важелем впливу на якість та вартість послуг залишається активність мешканців. Без належного контролю з боку власників квартир система управління працюватиме лише на користь керуючої компанії.