Перемога Трампа збагатила найбагатших людей світу на $63,5 млрд - Bloomberg

Це найбільший денний приріст за всю історію індексу мільярдерів, який ведеться від 2012 року.

За день статки десяти найбагатших людей світу зросли на рекордні $64 мільярди. Усе - через перемогу Дональда Трампа на виборах президента США.

Про це пише видання Bloomberg.

Найбільше збільшилися статки засновника компаній SpaceX, PayPal, глави Tesla Ілона Маска — на 26,5 млрд доларів. Тепер його активи складають 290 мільярдів.

Статки засновника Amazon і власника газети Washington Post Джеффа Безоса, який заборонив редакції підтримувати на виборах віцепрезидентку США Камалу Гарріс, зросли на 7,1 млрд доларів — до 228,3 млрд доларів.

Активи співзасновника Oracle Ларрі Еллісона сягнули 193,5 млрд доларів.

Засновник Microsoft Білл Гейтс став багатшим на 1,2%, його статки збільшилися до 159,5 млрд доларів, статки колишнього гендиректора Microsoft Стіва Балмера – до 145,9 млрд (+2%).

Статки засновників Google Ларрі Пейджа та Сергія Бріна збільшилися на 3,6% – до 158,3 млрд і 149,1 млрд доларів відповідно.

Bloomberg пояснює, що такі прибутки стали можливими через різке зростання акцій США, що підкреслює ставки на те, що Трамп, повернувшись до Білого дому, реалізує програму, спрямовану на зниження податків і зменшення регулювання.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що успіх Дональда Трампа на президентських виборах зокрема пов'язаний з підтримкою мільярдера та бізнесмена Ілона Маска. Попри активну агресивну підтримку та кампанію дезінформації Маск теж переслідує свої цілі.

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