Перенапруження і дисбаланс у системі створили небезпечну ситуацію в атомній енергетиці

Причина труднощів в українській енергетиці - не лише обстріли російськими ракетами, але й певна некомпетентність команди Володимира Кудрицького, який очолює НЕК «Укренерго».

Таку думку в ефірі телемарафону «Єдині новини» висловив експерт з енергетичних питань Дмитро Васильєв.

За його словами, після одного з останніх масштабних обстрілів в «Укренерго» зарано застосували включення двох енергоблоків в загальну енергосистему.

«Це було занадто швидке рішення. Відтак через перенапруження та дисбаланс зазначені блоки просто вийшли із ладу. І це було дуже небезпечно, адже йдеться про атомну енергетику», - зазначив Васильєв.

Складна ситуація - не лише на генеруючих обєктах, але й на трансформаторних та магістральних лініях, які передають вироблену енергію споживачам.

Саме ці об’єкти стали мішенями під час останніх ворожих обстрілів. Допомогти у подоланні наслідків енергетичної кризи виявили бажання більше 20 країн, які тісно співпрацюють з Міненерго та допомагають трансформаторами, генераторами, запчастинами та іншим обладнанням.

«Йдеться про так званий «енергетичний Рамаштайн», ініційований Міненерго. Йдеться про понад 170 різних поставок обладнання вагою до 2 тисяч тонн, - говорить експерт. - Це необхідні для ремонту механізми та деталі, а також інші комплектуючі. Тому на сьогодні можна чітко говорити про контрольовану ситуацію в енергетиці».