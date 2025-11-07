Переоформлення будинку в селі: скільки доведеться заплатити насправді

© Pixabay

Реклама

Продаж або дарування приватного будинку в селі не минає без податкових платежів і додаткових витрат на юридичне оформлення. Розмір платежів може змінюватися через оновлені показники прожиткового мінімуму та індексацію оцінювальної вартості майна.

Продаж житлової нерухомості в Україні регулюється кількома податками.

Продавець сплачує:

податок на доходи фізичних осіб — 5% від вартості, якщо будинок у власності менше трьох років, це не перший продаж у році чи об’єкт приносив дохід

військовий збір — 5% від вартості незалежно від строку володіння

Покупець, своєю чергою, зобов’язаний оплатити збір до Пенсійного фонду — 1% від ціни будинку. Це правило стосується тих, хто купує житло повторно або не перебуває на квартирному обліку

Реклама

Для нотаріального оформлення угоди обов’язково потрібно замовити оцінку будинку. Ціна таких послуг 2025 року коливається від 1 000 грн, звіт готують упродовж одного дня. Наступна стаття витрат — послуги нотаріуса та держмито. Офіційне мито становить 1% від вартості угоди, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Послуги нотаріуса оплачуються окремо.

Розмір витрат залежить від вартості нерухомості та рівня послуг. У середньому у разі продажу будинку в селі 2025 року слід підготувати гроші на:

податки і збори — від кількох відсотків вартості

оцінку будинку і землі — приблизно 2 000 грн

послуги нотаріуса — від 10 000 грн

держмито та реєстрацію — від кількох сотень до десятків тисяч гривень

Раніше повідомлялося, що окремі категорії громадян мають право на звільнення від сплати земельного податку або надання пільг. Більше про це читайте у новині.