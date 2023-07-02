Перерахунок пенсій у липні 2023 року: кому додадуть від 100 до 1000 гривень

Кому підвищать пенсії в липні 2023 року

У липні в Україні втретє за рік перерахують пенсії. Йдеться про заплановану індексацію на 19,7% пенсійних виплат держслужбовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, народним депутатам та науковцям.

Про це повідомив голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус. «Від 1 липня заплановано проведення індексації на 19,7% пенсій, призначених відповідно до Законів України “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про статус народного депутата України”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

Нагадаємо, що у березні відбулася індексація, під час якої виплати було збільшено на 19,7%, максимальна доплата становила 1500 гривень, а мінімальна – 100 гривень. Під час березневої індексації перераховані пенсійні виплати у 10,5 млн українських пенсіонерів.

У липні підвищать виплати тим пенсіонерам, які вийшли на пенсію за спеціальними законами. Розмір доплат буде індивідуальним, комусь можуть підвищити пенсії на 100 грн, комусь – на 1000 грн.

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