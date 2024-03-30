Підвищення пенсії від 1 квітня: кому проведуть автоматичний перерахунок

Від 1 квітня пенсії автоматично перерахують тим українцям, хто після призначення або перерахунку продовжували працювати. Це все за умови, що станом на 1 березня 2024 року такий пенсіонер набув 24 місяці страхового стажу.

Про це повідомляє ПФУ.

Водночас під час перерахунку показник середньої зарплати, який було враховано під час призначення/попереднього перерахунку пенсії, не змінюється.

"Якщо на 1 березня 2024 року набуто не менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок здійснюється з урахуванням страхового стажу. При цьому пенсія може обчислюватись із того заробітку, з урахуванням якого обчислено пенсію при її призначенні чи попередньому перерахунку, або, якщо доцільно, враховується в тому числі заробіток, який людина одержувала, працюючи після призначення / попереднього перерахунку пенсії", - мовиться у повідомленні.

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Якщо пенсіонер не набув 24 місяці стажу до 1 березня 2024 року, то перерахунок пенсії здійснюється не раніше як через два роки після її призначення/попереднього перерахунку з урахуванням лише набутого страхового стажу. Заробітна плата для обчислення пенсії не змінюється.

Додамо, що перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року (строк подачі звітів – до 10 травня).

Нагадаємо, у Пенсійному фонді повідомили про порядок перерахунку пенсій особам, які продовжували працювати і на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу або які відпрацювали менш ніж 24 місяці.

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