Перерахунок пенсій у червні 2025 року: кому чекати на підвищення виплат і чому

Перерахунок пенсії

Реклама

У червні 2025 року значна частина українських пенсіонерів, які продовжують працювати, отримає приємний бонус — перераховані пенсійні виплати, причому одразу за кілька місяців. Це відбувається завдяки автоматичному перерахунку, що здійснюється Пенсійним фондом України (ПФУ) на основі оновлених даних про страховий стаж та заробітну плату. Розглянемо детальніше, кого саме торкнуться ці зміни та що потрібно знати про цей процес.

Кому перерахують пенсії у червні

Ключова особливість червневого перерахунку полягає в тому, що він стосується саме працюючих пенсіонерів. Як пояснює Пенсійний фонд України, це щорічна процедура, яка враховує додатковий страховий стаж, набутий пенсіонерами після призначення або попереднього перерахунку пенсії.

Працюючі пенсіонери отримають додаткові суми внаслідок перерахунку. Виплата відбудеться «заднім числом». У червні пенсіонери отримають доплату одразу за три місяці (квітень, травень, червень), оскільки фактичний перерахунок було проведено у травні, коли надійшли необхідні дані про сплату єдиного внеску за перший квартал 2024 року. Надалі ця надбавка буде виплачуватися щомісяця разом з основною пенсією.

Реклама

Як відбувається перерахунок і хто отримає більше

Підвищення пенсії стосується двох груп працюючих пенсіонерів:

Якщо ви працювали ще 2 роки або більше після того, як вам призначили пенсію (або востаннє її перераховували):

Це найвигідніший варіант! Ваша пенсія зросте не тільки за рахунок цих нових років стажу. ПФУ також подивиться на вашу зарплату, яку ви отримували за цей час. Якщо вона була вищою, ніж та, що враховувалася раніше, це теж допоможе збільшити пенсію ще більше. Фонд обере той варіант, який дасть вам найбільше підвищення.

Якщо ви працювали менше 2 років після попереднього перерахунку/призначення пенсії, але з того часу минуло вже 2 повні календарні роки: Ваша пенсія теж зросте, але тільки за рахунок нового стажу. Зарплату, яку ви отримували за ці менш ніж два роки, зазвичай не враховують. Це тому, що такого короткого періоду недостатньо для перерахунку за новими показниками зарплати.



Загалом, це щорічний механізм, який гарантує, що ваша пенсія відображатиме ваш подальший внесок у трудовий стаж, навіть якщо ви вже на пенсії.

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам здійснюється автоматично, без необхідності особистого звернення до Пенсійного фонду. Це можливо завдяки оновленню даних у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Реклама

Чому перерахунок відбувається саме у червні

Хоча дані про сплату єдиного внеску за I квартал 2024 року надійшли до Державного реєстру лише у травні, що дозволило ПФУ провести перерахунок саме тоді, виплата за три місяці (квітень, травень, червень) відбувається одночасно у червні. Це є стандартною процедурою, коли автоматичні перерахунки, що охоплюють попередні періоди, виплачуються єдиним платежем.

Такий підхід забезпечує своєчасне врахування набутого страхового стажу та справедливе коригування пенсій для тих, хто продовжує активно працювати після виходу на заслужений відпочинок. Це є важливим стимулом для людей похилого віку залишатися активними на ринку праці.