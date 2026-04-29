Перерахунок пенсій у травні: хто отримає майже 600 гривень надбавки

Пенсія. / © УНІАН

У травні дехто з українців може отримати доплати до пенсії. Сума підвищення для деяких категорій після перерахунку становитиме майже 600 грн.

У кого пенсія може збільшитись вже наступного місяця, повідомили у Пенсійному фонді.

В Україні також проводять перерахунок пенсій не лише під час індексації, а ще й для окремих категорій громадян. Зокрема, це вікові надбавки.

Хто з пенсіонерів отримає надбавку

Надбавки за віком — фіксовані. Сума доплат — від 300 до 570 гривень. Втім, конкретна виплата залежить від віку пенсіонера:

від 70 до 74 років — 300 грн;

від 75 до 79 років — 456 грн;

від 80 років і старше — 570 грн.

Додатковою умовою для нарахування цих доплат є розмір пенсії станом на 1 січня 2026 року. Сума не повинна перевищувати 10 340,35 грн.

Зауважимо, що звертатися до органів ПФУ для оформлення цієї надбавки не потрібно, адже її призначають автоматично. Виплата розпочинається від дня — після досягнення відповідного віку. Тобто: якщо день народження припадає на початок місяця, пенсіонер отримає повну суму доплати разом із пенсією за цей місяць. Однак, якщо дата народження ближче до кінця місяця, то доплату нарахують пропорційно кількості днів після дня народження.

Коли пенсіонер переходить із однієї вікової категорії до іншої, сума доплати збільшується не повністю. Наприклад, після досягнення 75 років людині не додають одразу всі 456 грн. Насправді доплата зростає лише на 156 грн.

Це пояснюється тим, що до цього пенсіонер уже отримував попередню надбавку — 300 грн із 70 років. Під час переходу до іншої вікової категорії відбувається лише донарахування різниці, щоб загальний розмір доплати відповідав встановленим 456 грн.

Нагадаємо, в Україні частині пенсіонерів збільшать пенсію — сума доплати сягатиме 3000 грн. Виплати підвищать громадяни, для яких держава здійснює перерахунок пенсій з урахуванням оновлених даних щодо трудового стажу, рівня зарплати і передбачених доплат. Мета перерахунку — вирівняти дисбаланси, які накопичилися за останні роки, та забезпечити справедливіший розподіл виплат.

