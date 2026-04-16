Перерахунок пенсій в Україні: виплати можуть зрости

В Україні можуть переглянути частину пенсій і збільшити їхній розмір — йдеться про скасування обмежень для так званих «високих» виплат.

Відповідний законопроєкт №15090-1 подали на розгляд Верховної Ради України. Документ передбачає зміни до законодавства щодо пенсійного забезпечення військових і деяких інших категорій.

Ініціатива передбачає скасування знижувальних коефіцієнтів для пенсій, що перевищують десять прожиткових мінімумів (у 2026 році — 25 950 гривень), а також їхній перерахунок.

Зараз до таких виплат застосовується коефіцієнт 0,5, через що фактична сума пенсії зменшується.

Зміни стосуватимуться не всіх пенсіонерів, а насамперед військових, осіб із силових структур та членів їхніх сімей.

Автори законопроєкту заявляють, що таким чином хочуть припинити практику зменшення пенсій, яку вважають незаконною.

За їхніми даними, пенсіонери масово оскаржують такі обмеження в судах і виграють справи. Загалом українські суди вже ухвалили сотні тисяч рішень на користь позивачів, визнаючи дії державних органів неправомірними.

У разі ухвалення закону обмеження на розмір пенсій можуть скасувати, а виплати — перерахувати незалежно від дати звільнення зі служби.

