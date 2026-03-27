Перерахунок пенсій від 1 квітня, кому "оновлять" виплати

Українці отримають доплати

Від 1 квітня 2026 року перерахунок виплат отримають пенсіонери, які продовжують працювати.

Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Літні люди, які після призначення пенсії офіційно працювали, та за них сплачено (або ж вони самостійно за себе сплатили) єдиний соціальний внесок, кожні два роки мають право на перерахунок пенсії.

Перерахунок пенсії здійснюється:

від першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії — якщо заяву подано до 15 числа включно

від першого числа наступного місця, якщо заяву подано після 15 числа

Автоматичний перерахунок проводиться, якщо людина після попереднього перерахунку продовжила працювати та на 1 березня року (у якому здійснюється перерахунок) набула 24 місяці страхового стажу, або відпрацювала менше ніж 24 місяці, але після призначення пенсії минуло два роки.



Кабінет міністрів визначив основні параметри індексації пенсій на 2026 рік. Уряд уже погодив основні показники перерахунку та завершує підготовку відповідного нормативного акту.

Від 1 березня виплати українцям буде підвищено на 12,1%, що перевищує індекс інфляції за попередній рік на 4%, повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

«Здійснення перерахунку буде від 1 березня. Наразі ми завершуємо підрахунки, саме розроблення нормативного акта, який буде подано на Кабмін, і всім пенсіонерам буде здійснено перерахунок» — зазначив Улютін.

Механізм індексації було визначено 2004 року Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Від 2005 року перерахунок здійснювали шляхом збільшення показника середньої заробітної плати, але 2014 року підвищення пенсій було призупинено. 2017 року відбулася пенсійна реформа і норма закону щодо індексації пенсій була відновлена.

Раніше повідомлялося, що громадяни України можуть отримувати пенсійні виплати, які здійснюватимуться без обмеження терміну, тобто пожиттєво.