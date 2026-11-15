Перерахунок військових пенсій: коли можуть забрати індексацію

Військовий ЗСУ / © Pixabay

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Військовий пенсіонер може роками отримувати пенсію і навіть бачити щорічне підвищення, але це ще не означає, що її розмір визначено правильно.

Про це повідомляє ПФУ.

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Перерахунок військової пенсії залежить не від одного фактору: значення мають підстава для перерахунку, грошове забезпечення, документи у пенсійній справі, довідка та попередні розрахунки ПФУ. Тому універсального збільшення, однакового для всіх військових пенсіонерів, немає.

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Від чого залежить фінальний розмір військової пенсії

Під час призначення або перегляду виплат Пенсійний фонд використовує цілу низку показників, які формують грошове забезпечення військового. До цього переліку входять посадовий оклад, надбавки за військове чи спеціальне звання, доплати за вислугу років, а також щомісячні премії та додаткові винагороди.

Проте автоматично до розрахунку потрапляють далеко не всі суми, які людина отримувала під час служби. Кожну складову потрібно підтверджувати документально, інакше інспектор просто не візьме її до уваги, що призведе до суттєвого заниження щомісячного доходу.

Що змінилося для військових пенсій 2026 року

Від 1 березня 2026 року уряд провів індексацію пенсій. Коефіцієнт індексації встановлений на рівні 1,121, тобто 12,1%. Індексація поширилася, зокрема, на військові пенсії за вислугу років, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника.

Саме тому після березневої індексації може залишатися потреба окремо перевірити правильність раніше проведених розрахунків та наявність інших підстав для перерахунку.

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Нагадаємо, родина українського військовослужбовця, який зник безвісти під час воєнних дій, має право звернутися до суду із заявою про визнання його померлим. За загальним правилом, це можливо після 2 років від дня зникнення, проте якщо відомі конкретні обставини (наприклад, участь у виконанні бойового завдання), строк скорочується до 6 місяців.

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