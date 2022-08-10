Переселенці зможуть отримувати виплати навіть у разі втрати паспорта: що необхідно

ВПО, які втратили паспорт, отримали можливість ставати на облік та оформлювати виплати на проживання.
Від 7 серпня 2022 року внутрішньо переміщені особи (ВПО) зможуть ставати на облік та оформлювати виплати на проживання, навіть якщо вони втратили паспорт.
Про це повідомляє Мінреінтеграції.
Підставою для виплат є довідка з Державної міграційної служби про подання документів для оформлення паспорта громадянина України.
"Видаватимуть довідку центри надання адмінпослуг, територіальні органи або терпідрозділи ДМС, державні підприємства, що належать до сфери управління ДМС", - йдеться у повідомленні.
Для оформлення виплат також можна використовувати документи з застосунку "Дія", зокрема "єДокумент".
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