Переселенці зможуть отримувати виплати навіть у разі втрати паспорта: що необхідно

ВПО, які втратили паспорт, отримали можливість ставати на облік та оформлювати виплати на проживання.

Від 7 серпня 2022 року внутрішньо переміщені особи (ВПО) зможуть ставати на облік та оформлювати виплати на проживання, навіть якщо вони втратили паспорт.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Підставою для виплат є довідка з Державної міграційної служби про подання документів для оформлення паспорта громадянина України.

"Видаватимуть довідку центри надання адмінпослуг, територіальні органи або терпідрозділи ДМС, державні підприємства, що належать до сфери управління ДМС", - йдеться у повідомленні.

Для оформлення виплат також можна використовувати документи з застосунку "Дія", зокрема "єДокумент".

Нагадаємо, Верещук розповіла, в якій області є найбільше переселенців.

Читайте також: