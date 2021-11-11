Переселенцям з Донбасу та Криму почнуть погашати пенсійні борги: коли чекати на виплати

Переселенцям з Донбасу та Криму почнуть погашати пенсійні борги: коли чекати на виплати

Заборгованість перевищує 11 мільярдів гривень.

Пенсійні борги вимушеним переселенцям з тимчасово окупованих Криму та Донбасу почнуть погашати від нового року.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 11 листопада.

Зазначається, що виплати за минулі періоди припинили у 2018 році. Заборгованість перевищує 11 мільярдів гривень. Нині ж уряд ухвалив постанову, яка розблокує процес.

Недоотримане, як повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, виплачуватимуть щомісячно із розрахунку прожиткового мінімуму. А вже сьогодні, 11 листопада, відомство презентуватиме Стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб на найближчі три роки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внутрішньо переміщеним особам (ВПО) дозволили оформлювати грошову допомогу для покриття витрат на проживання через портал "Дія".

З нового року переселенцям з Донбасу й Криму почнуть погашати пенсійні борги

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