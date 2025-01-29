Переселенці зможуть отримати субсидію на оренду житла: як оформити і куди звертатися

Новий механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб запрацює вже від 29 січня 2025 року.

Відсьогодні в Україні для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) доступна субсидія на оренду житла.

Про це повідомляє Мінсоцполітики.

"Так, один з найбільших викликів на сьогодні – це відсутність житла: мільйони українців втратили свої домівки внаслідок війни, а фонди соціального житла, яке можна було б надати їм в оренду на прийнятних умовах, поки в Україні майже відсутні", – зауважує заступниця голови Мінсоцполітики Дарина Марчак.

Вона зауважила, що, на відміну від країн ЄС, до сьогодні в Україні не було й фінансових інструментів підтримки в оренді житла для тих, хто не взмозі самостійно її оплатити. Саме такий інструмент запустили сьогодні.

Хто може отримати субсидію на оренду житла

Субсидію можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які:

виїхали з окупованих РФ регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України;

їхнє житло знищене або непридатне для проживання;

хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього.

Субсидія на оренду житла надаватиметься за умови, що:

орендар і орендодавець не повʼязані родинними відносинами

ВПО не отримує допомогу на проживання

власник приміщення не отримує на нього компенсацію за програмою "Прихисток".

Крім того, субсидія на оренду призначатиметься за умови наявності орендного договору. В Мінсоцполітики впевнені, що договір захистить і орендодавця, зокрема, від ризику несплати орендної вартості з боку орендарів.

Чи зможуть переселенці одночасно отримувати і житлову субсидію, і субсидію на оренду житла

Родина ВПО може одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги.

Як розраховуватимуть розмір субсидії на оренду житла

Розмір субсидії на оренду розраховуватиметься індивідуально для кожної сім’ї ВПО. На розмір впливатимуть рівень доходу родини, кількість членів сімʼї та вартість оренди житла. Новий механізм враховує, що вартість оренди суттєво відрізняється не тільки у різних регіонах, а також у великих містах і невеличких селах.

Коли і як можна оформити субсидію на оренду житла

Оформити субсидію на оренду житла можна від 29 січня 2025 року:

офлайн – у найближчому сервісному центрі ПФУ або центрі надання адміністративних послуг;

онлайн – через портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток (з використанням електронного підпису, він має бути і у власника житла, і у ВПО).

Раніше жителька Покровська розповіла, що не збирається евакуйовуватися, бо за свої 4 тисячі пенсії ніде не знайде житло і можливість прожити.

Нагадаємо, Сергій Притула заявив, що гроші на виплати "Зимової єПідтримки" або так званої "тисячі Зеленського" було б доцільніше спрямувати, наприклад, на допомогу внутрішньопереміщеним особам.

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