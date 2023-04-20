Перевірка пенсій: у кого можуть забрати виплати після верифікації

Пенсіонерів можуть позбавити пенсійних виплат, чому розповідаємо в матеріалі ТСН.ua

Міністерство фінансів та Пенсійний фонд України проводить процедуру перевірки одержувачів соціальних виплат, зокрема і пенсіонерів.

Відповідно до наказу «Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання»

Спочатку перевірять валідацію даних — дотримання вимог обміну інформацією щодо персональних даних пенсіонерів.

Потім перевірять відповідність персональних даних про пенсіонерів.

На останньому етапі перевірять правомірність надання пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання.

Міграційною службою фіксується перетин кордону, ця інформація може потрапити до Мінфіну під час верифікації та Пенсійний фонд може забрати виплати.

Після верифікації у частини пенсіонерів можуть забрати виплати через законні причини. Згідно із законом про "Обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування" є принаймні такі законні підстави, щоб забрати вже призначену виплату:

Якщо є помилка у прізвищі.

Якщо виплати отримали з фальшивими документами.

Якщо певний час жили за кордоном. "Пенсія припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України"

Якщо не отримували виплату 6 місяців.

Якщо ви переселенець і змінили місце проживання.

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