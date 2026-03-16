Перевірте свої гаманці: які копійки можна продати за десятки тисяч гривень 2026 року
Старі металеві гроші можуть принести неочікуваний прибуток, якщо вчасно розібрати накопичені запаси.
Українцям варто не зволікати та перебрати старі копійки, які припадають пилом у шухлядах. По-перше, серед них можуть трапитися справжні нумізматичні знахідки, які вдасться дорого продати, а по-друге, це чудова нагода позбутися вже недійсних грошей, які лише займають місце.
Які копійки українцям шукати в гаманці, щоб вигідно продати або замінити 2026 року.
Дорогі монети
У готівковий обіг випустили багато номіналів і різновидів копійок, які з плином часу набули колекційної цінності. Найбільше коштують саме старі екземпляри, карбовані 1992 року чи трохи пізніше. За даними спеціалізованого порталу «Монети-ягідки», дорогими в Україні вважають такі штампи:
1 копійка 1992 року — 1.11АЕ (від 4 000 до 14 000 грн), 1.35АА (11 000 грн);
2 копійки 1994 року — 2(10 к.)АА (від 4 500 грн);
5 копійок 1992 року — 1.1ААк (від 4 000 до 10 000 грн), 2БАм (від 2 500 до 7 000 грн);
5 копійок 2003 року — 2ВАм (до 3 000 грн);
10 копійок 1992 року — 1.14Гам (від 10 000 до 13 000 грн), 1.34АБм (від 5 000 до 7 000 грн), 2.21ВАк (від 10 000 до 18 000 грн), 3.11ДАм (від 6 000 до 9 000 грн), 3.31ЖАг (від 8 000 до 16 000 грн), 4ВАм (від 14 000 до 20 000 грн);
25 копійок 1992 року — 3Гам (до 20 000 грн), 4БАм (5 000 грн), 5.1ДАг (від 5 000 до 7 000 грн);
50 копійок 1992 року — 2.1БАм (від 9 000 до 11 000 грн), 3Ваг (від 4 000 до 11 000 грн), 3(1)Ваг (5 000 грн), 4ААм (до 6 000 грн);
50 копійок 1994 року — 1.2АЕс (від 6 000 до 14 000 грн);
1 гривня 1992 року — 1.1АА1 (від 10 000 до 20 000 грн);
1 гривня 1995 року — 1БАг (від 7 000 до 9 000 грн), 2АА2 (від 11 000 до 16 000 грн);
1 гривня 1996 року — 1АБг (від 6 000 до 8 000 грн).
Які монети треба негайно замінити
Деякі українські копійки вже вивели з готівкового обігу, ними неможливо розрахуватися за товари й послуги. Згідно з інформацією на офіційному сайті Національного банку, втрата платоспроможності торкнулася номіналів 1, 2, 5 і 25 копійок.
Поступове виведення з ужитку станом на 2026 рік відбувається з номіналами 10 копійок та 1 гривня золотистого кольору (випущені до 2018 року). Українці можуть замінити недійсні металеві вироби на купюри чи монети у відділеннях уповноважених банків до кінця воєнного стану та протягом 90 днів після його завершення.
