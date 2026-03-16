Перевірте свої гаманці: які копійки можна продати за десятки тисяч гривень 2026 року

Українські монети

Українцям варто не зволікати та перебрати старі копійки, які припадають пилом у шухлядах. По-перше, серед них можуть трапитися справжні нумізматичні знахідки, які вдасться дорого продати, а по-друге, це чудова нагода позбутися вже недійсних грошей, які лише займають місце.

Які копійки українцям шукати в гаманці, щоб вигідно продати або замінити 2026 року, пише сайт Новини.LIVE.

Дорогі монети

У готівковий обіг випустили багато номіналів і різновидів копійок, які з плином часу набули колекційної цінності. Найбільше коштують саме старі екземпляри, карбовані 1992 року чи трохи пізніше. За даними спеціалізованого порталу «Монети-ягідки», дорогими в Україні вважають такі штампи:

1 копійка 1992 року — 1.11АЕ (від 4 000 до 14 000 грн), 1.35АА (11 000 грн);

2 копійки 1994 року — 2(10 к.)АА (від 4 500 грн);

5 копійок 1992 року — 1.1ААк (від 4 000 до 10 000 грн), 2БАм (від 2 500 до 7 000 грн);

5 копійок 2003 року — 2ВАм (до 3 000 грн);

10 копійок 1992 року — 1.14Гам (від 10 000 до 13 000 грн), 1.34АБм (від 5 000 до 7 000 грн), 2.21ВАк (від 10 000 до 18 000 грн), 3.11ДАм (від 6 000 до 9 000 грн), 3.31ЖАг (від 8 000 до 16 000 грн), 4ВАм (від 14 000 до 20 000 грн);

25 копійок 1992 року — 3Гам (до 20 000 грн), 4БАм (5 000 грн), 5.1ДАг (від 5 000 до 7 000 грн);

50 копійок 1992 року — 2.1БАм (від 9 000 до 11 000 грн), 3Ваг (від 4 000 до 11 000 грн), 3(1)Ваг (5 000 грн), 4ААм (до 6 000 грн);

50 копійок 1994 року — 1.2АЕс (від 6 000 до 14 000 грн);

1 гривня 1992 року — 1.1АА1 (від 10 000 до 20 000 грн);

1 гривня 1995 року — 1БАг (від 7 000 до 9 000 грн), 2АА2 (від 11 000 до 16 000 грн);

1 гривня 1996 року — 1АБг (від 6 000 до 8 000 грн).

Які монети треба негайно замінити

Деякі українські копійки вже вивели з готівкового обігу, ними неможливо розрахуватися за товари й послуги. Згідно з інформацією на офіційному сайті Національного банку, втрата платоспроможності торкнулася номіналів 1, 2, 5 і 25 копійок.

Поступове виведення з ужитку станом на 2026 рік відбувається з номіналами 10 копійок та 1 гривня золотистого кольору (випущені до 2018 року). Українці можуть замінити недійсні металеві вироби на купюри чи монети у відділеннях уповноважених банків до кінця воєнного стану та протягом 90 днів після його завершення.

