Перевірте свої гаманці: ці купюри виводять із обігу

Старі банкноти залишаються дійсними, тому громадянам не потрібно їх спеціально обмінювати, тож ними можна спокійно розраховуватися.

Національний банк України періодично оновлює готівку

Національний банк України почав вилучати з обігу банкноти номіналом 50 та 200 гривень, випущені у 2003–2007 роках.

Про це повідомив регулятор.

Громадянам не потрібно йти до банку спеціально для обміну старих купюр: процес відбуватиметься поступово під час звичайних розрахунків. Старі банкноти, що надійшли до банків, більше не повертатимуться в обіг, а попрямують до НБУ для перерахунку та утилізації.

Заміна старих купюр на більш сучасні та захищені пздійснюється для оптимізації готівкового обігу та підвищення якості грошей. Згодом планується вилучення всіх застарілих банкнот.

Що стосується дрібних монет номіналом 1 та 2 гривні, їх дизайн міняти поки не будуть. Процес оновлення монет було розпочато до повномасштабної війни, але зараз припинено.

Нагадаємо, раніше за аналогічною схемою вже замінювали банкноти номіналом 500 гривень старого зразка. Після вилучення банкнот номіналом 50 гривень та 200 гривень банкнотно-монетний ряд гривні буде складатися лише з сучасних грошових знаків, що значно підвищить захист і надійність національної валюти.

