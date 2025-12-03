Перевірте свої гаманці: за які українські монети колекціонери платять до 10 тис. грн (фото)

Монети / © pexels.com

Колекціонери дедалі частіше шукають рідкісні монети України, за які готові платити значно більше від їхнього номіналу.

Про це пишуть «Монети-ягідки».

Особливо цінними вважають 5 копійок 1992 року різновиду 1.1ААк. Їхня вартість коливається від 4 000 до 10 000 грн залежно від стану збереження.

5 копійок 1992 року різновиду 1.1ААк

Відрізнити унікальні монети можна за кількома ознаками:

середній зуб тризуба має потовщення у верхній частині;

одиниця в даті — з характерним хвостиком;

гроно №2 — у вигляді прямокутного трикутника;

гурт — з великою насічкою.

Експерти пояснюють, що саме помилка карбування призвела до появи невеликої кількості таких монет. Саме це робить їх рідкісними та цінними для нумізматів.

Які монети теж цінуються серед нумізматів

Ще один високооцінений різновид — 5 копійок 1992 року типу 2БАм. За такі монети колекціонери платять від 2 500 до 7 000 грн.

Їхні відмінні риси:

гострий і вузький середній зуб тризуба;

одиниця в даті без хвостика;

гроно №2 у формі тупокутного трикутника;

гурт з дрібною насічкою.

5 копійок 1992 року типу 2БАм

Рідкісність, помилки карбування та обмежена кількість екземплярів — ключові фактори, які формують високу вартість монет на ринку нумізматики. Фахівці радять уважно переглядати старі заощадження, адже серед них можуть бути монети, ціна яких у десятки разів перевищує номінал.

Нагадємо, українська пам’ятна монета «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» здобула перемогу в категорії «Найбільш надихаюча монета» та увійшла до топ-10 конкурсу Coin of the Year. НБУ ввів її в обіг 26 липня 2024 року у серії «Безсмертна моя Україно». Монета номіналом 5 грн, виготовлена з нейзильберу тиражем до 50 тис. штук, має символічні зображення на честь медиків, які рятують життя.