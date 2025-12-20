ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
262
Час на прочитання
1 хв

Перейменування "копійки": в Раді відповіли, чи буде НБУ вилучати старі монети

В Україні запровадять нову грошову одиницю розмінної монети «шаг».

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В Україні триває грошова реформа

Триває грошова реформа / © УНІАН

Після перейменуванян вилучати монети Нацбанк не буде, а в найближчі роки усі копійки взагалі вийдуть з обігу.

Про це повідомив народний депутат України, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк розповів в ефірі «Новини.live».

В обігу також лишаються 10 копійок, проте від 1 жовтня Національний банк України почав поступово їх вилучати. Монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок вийшли з обігу повністю.

За словами Железняка, за 2-3 роки за прогнозами Нацбанку карбування 50 копійок також припиниться.

«Тобто у нас якщо і буде щось випускатися, теоретично це 50 шагів, але це дуже короткий буде процес, і це буде не вилучення і переплавлення, а просто нова номінація. Зараз в країні є 14 млрд копійок в обороті, ніхто їх вилучати і заміняти на монети зі словом „шаг“ не буде», — пояснив він.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №14093 про перейменування розмінної монети України. Замість слова «копійка» пропонують запровадити «шаг».

Нагадаємо, «шаг» походить від староукраїнського «сяг» — крок або від слова «шеляг». Ця назва широко зустрічається у творах Шевченка, Лесі Українки, Котляревського та інших класиків.

1918 року Центральна Рада навіть випускала розмінні гроші номіналом 10-50 шагів. Вони перебували в обігу до 1919 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
262
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie