Перейменування "копійки": в Раді відповіли, чи буде НБУ вилучати старі монети

Триває грошова реформа / © УНІАН

Реклама

Після перейменуванян вилучати монети Нацбанк не буде, а в найближчі роки усі копійки взагалі вийдуть з обігу.

Про це повідомив народний депутат України, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк розповів в ефірі «Новини.live».

В обігу також лишаються 10 копійок, проте від 1 жовтня Національний банк України почав поступово їх вилучати. Монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок вийшли з обігу повністю.

Реклама

За словами Железняка, за 2-3 роки за прогнозами Нацбанку карбування 50 копійок також припиниться.

«Тобто у нас якщо і буде щось випускатися, теоретично це 50 шагів, але це дуже короткий буде процес, і це буде не вилучення і переплавлення, а просто нова номінація. Зараз в країні є 14 млрд копійок в обороті, ніхто їх вилучати і заміняти на монети зі словом „шаг“ не буде», — пояснив він.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №14093 про перейменування розмінної монети України. Замість слова «копійка» пропонують запровадити «шаг».

Нагадаємо, «шаг» походить від староукраїнського «сяг» — крок або від слова «шеляг». Ця назва широко зустрічається у творах Шевченка, Лесі Українки, Котляревського та інших класиків.

Реклама

1918 року Центральна Рада навіть випускала розмінні гроші номіналом 10-50 шагів. Вони перебували в обігу до 1919 року.