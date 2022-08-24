Перейшли на рупії: Росія знайшла спосіб продавати діаманти за кордон - Bloomberg

Росія заробляє щомісяця сотні мільйонів доларів на продажу діамантів закордон, уникаючи санкцій.
Через обмеження, які встановлені в країнах Заходу на придбання російських діамантів, відповідні угоди переважно проходять через індійські банки.
Про це повідомляє Bloomberg.
“Паніка, що охопила цього року світ діамантів, починає вщухати, а російський видобувний гігант “Алроса” непублічно відновив експорт до майже довоєнного рівня”, - йдеться у публікації видання.
Компанія “Алроса” фактично належить державі: федеральний уряд володіє 33% акцій, ще 25% має місцева влада.
Купівля російських діамантів переважно відбувається через індійські банки.
“Алроса” продає діаманти покупцям в Індії та Європі переважно в обмін на рупії”, - повідомляє Bloomberg.
Попри те, що ці фінансові операції не порушують санкції чи законодавство, для уникнення репутаційних ризиків їх намагаються не розголошувати.
“Угоди укладаються тихо - навіть за стандартами відомої своєю закритістю діамантової індустрії - і “Алроса” припинила публікувати інформацію про продажі чи фінансові показники”, - стверджують у виданні.
За інформацією Bloomberg, російська компанія щомісяця продає діамантів на понад 250 млн дол, що всього на 20-30% менше, ніж довоєнні обсяги продажу. РФ все ще контролює третину світового ринку необроблених діамантів.
Нагадаємо, ювелірна Компанія Tiffany & Co. заявила, що припинить купувати діаманти, видобуті в Росії, через її агресію проти України.
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