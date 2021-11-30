Перезапуск "Електросталі" посилить дефіцит брухту в Україні, слід обмежувати експорт — експерти

Купівля і перезапуск електрометалургійного заводу «Електросталь» у Кураховому найбільшою в Україні ломозаготівельною компанією «Укрмет» призведе до збільшення дефіциту металобрухту на українському ринку. Тому для стабілізації роботи металургійної галузі уряду необхідно обмежити експорт брухту.

Про це йдеться у статті Бізнес-порталу UAprom « Продаж «Електросталі»: чому українським металургам загрожує дефіцит металобрухту». За інформацією видання, донецький бізнесмен Ігор Андрєєв наприкінці осені 2021 року продав «Електросталь» компанії «Укрмет», яка тривалий час простоювала.

«Для повноцінної роботи заводу потрібно близько 50-60 тис. т металобрухту щомісяця, – повідомив керівник аналітичного центру CMD-Ukraine Ігор Гужва. — У річній проекції ми виходимо на цифру в 1,1-1,2 млн т (разом із експортом). Такого додаткового обсягу на українському ринку немає».

За даними Асоціації «Укрметалургпром», два роки поспіль ломозбір в Україні оновлював антирекорд: 2019-го він становив 3,1 млн т, 2020-го – 2,9 млн т. 2021-го ситуація із заготівлею брухту стабілізувалася, 10 місяців вона становила 3,2 млн т.

«Але українські металурги це абсолютно не відчули, оскільки більшу частину приросту ломозбору «з'їв» експорт сировини до Туреччини та Придністров'я. За підсумками січня-жовтня, експорт металобрухту злетів у 15,5 рази до 0,5 млн т. Це рекордний показник за останні кілька років. Тому єдиний спосіб зберегти чинним всі метпідприємства України та перезапустити «Електросталь» — це обмежити експорт металобрухту», — упевнений Гужва.

Володимир Головко, керівник Центру політичного аналізу, зазначає ще й про «зовнішню» загрозу для українських металургів. «17 листопада ЄС запровадив фактично ручне управління забороною експорту брухту, виходячи з екологічних міркувань. Росія з січня піднімає експортне мито до загороджувального рівня. Тому метзаводи Туреччини ще агресивніше заходитимуть в Україну і забиратимуть металобрухт. Таким чином, цілком реально, що взимку (на додаток до енергетичної кризи) ми отримаємо кризу ще й у металургійному комплексі», — припускає він.

Видання нагадує, що «Укрметалургпром» від літа неодноразово звертався до уряду України із закликом запровадити заборону на експорт металобрухту. «Проте чиновники так і не змогли ухвалити рішення. У результаті металурги напередодні важкого зимового періоду змушені працювати фактично з коліс, без стратегічних запасів. Але наступного року метпідприємствам знадобиться більше брухту, і якщо відтік сировини не зупинити, низці заводів доведеться зупинятися», — пишуть журналісти.