Перша партія вугілля з Казахстану прибуде до України до кінця тижня — ДТЕК Актуально

Перша партія вугілля з Казахстану прибуде до України до кінця тижня — ДТЕК Актуально

«ДТЕК Енерго» очікує першу партію вугілля з Казахстану до кінця цього тижня, заявив генеральний директор Ільдар Салеєв.

«Вже на цьому тижні в Україну повинен зайти перший склад з вугіллям з Казахстану. Перша поставка з цієї країни очікується в обсязі близько 4 тис. т.», — повідомив Салеєв під час панельної дискусії Energy Club.

Він уточнив, що для забезпечення стабільності української енергосистеми компанія, в першу чергу, використовує вугілля українського видобутку, проте вже уклала імпортні контракти на поставку додаткових обсягів з Польщі, США і тепер Казахстану.

«Ми вже зараз робимо все можливе, щоб наша країна могла спокійно пройти опалювальний сезон, і в українців взимку був і світло, і тепло. Для забезпечення стабільності української енергосистеми ми, в першу чергу, використовуємо вугілля українського видобутку. Але також додатково і першими серед компаній почали його завчасний імпорт з Польщі, США, Казахстану», — додав Салеев.

Глава «ДТЕК Енерго» повідомив, що запаси вугілля на складах ТЕС ДТЕК ростуть і станом на 7 вересня склали 623 тис. n.

Він також зазначив, що для стабільного проходження опалювального сезону необхідна, перш за все, стабільна ситуація з тарифоутворенням, а також погашення боргів на балансує ринку. Тільки борги «Укренерго» перед генераціями «ДТЕК Енерго» складають 1,9 млрд грн, перед усіма учасниками ринку — близько 11 млрд грн.

Нагадаємо, в серпні ДТЕК Енерго підписав угоду на поставку 320 тис. т вугілля з Польщі (з вугледобувного підприємства Bogdanka). Контракт розрахований на серпень 2021 — січень 2022. З цієї партії вже імпортовано 40 тис. т, всього в вересні очікується — 60 тис. т.

Пізніше компанія уклала ще один контракт на поставку з польської шахти Zakład Górniczy Brzeszcze. Перша партія обсягом 2,2 тис. т вже надійшла в Україну. Очікується, що у вересні на ТЕС компанії надійде 20 тис. т в рамках цього контракту.

Також ДТЕК Енерго спільно з «Центренерго» погодив з американською компанією поставку 75 тис. т вугілля. Судно з паливом прибуде в Україну в найближчі місяці.

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