Перший день керованої гнучкості курсу валют: Гетманцев розповів, що буде з гривнею далі

Нардеп запевнив, що значних і "екстраординарних" новин з валютного ринку найближчим часом не буде.

В Україні у перший день роботи режиму керованої гнучкості валютного ринку офіційний обмінний курс послабшав на 2 копійки.

Про це заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

На його думку, це свідчить про те, що ніяких "екстраординарних подій" на валютному ринку не відбулось.

Офіційний курс

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"За результатами торгів на валютному міжбанку, НБУ встановив офіційний обмінний курс на 4 жовтня на рівні 36,5901 грн за долар США. Порівняно з курсом, що діяв на початок 3 жовтня (36,5686 грн/дол.) офіційний курс гривні знизився на 2 копійки.

Самі торги на міжбанку проходили доволі жваво. Проти попереднього торгівельного дня, за даними порталу "Мінфін", обсяг торгів на платформі Bloomberg збільшився у більш ніж 200 разів до 0,54 млрд дол. НБУ очікувано задовільнив левову частку попиту на валюту", – каже Гетманцев.

"Сірий" курс

Тут обмінний курс гривні до долара знизився в середньому на 15 копійок (або на 0,4%) – на рівні 38,11 – 38,35 грн/дол.

"Ніякого ажіотажного попиту протягом дня не спостерігалось, що власне і відображають котирування", – запевнив нардеп.

Яким буде курс валюти далі

В ефірі "Еспресо" Данило Гетманцев запевнив, що Україна "має всі підстави" для стабільного курсу національної валюти. Зокрема, він повідомив, що наразі золотовалютні резерви НБУ "безпрецедентно високі".

Нардеп запевнив, що значних новин з валютного ринку найближчим часом не буде.

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