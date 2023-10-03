Перший день керованої гнучкості курсу валют: Гетманцев розповів, що буде з гривнею далі

Нардеп запевнив, що значних і "екстраординарних" новин з валютного ринку найближчим часом не буде.
В Україні у перший день роботи режиму керованої гнучкості валютного ринку офіційний обмінний курс послабшав на 2 копійки.
Про це заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
На його думку, це свідчить про те, що ніяких "екстраординарних подій" на валютному ринку не відбулось.
Офіційний курс
"За результатами торгів на валютному міжбанку, НБУ встановив офіційний обмінний курс на 4 жовтня на рівні 36,5901 грн за долар США. Порівняно з курсом, що діяв на початок 3 жовтня (36,5686 грн/дол.) офіційний курс гривні знизився на 2 копійки.
Самі торги на міжбанку проходили доволі жваво. Проти попереднього торгівельного дня, за даними порталу "Мінфін", обсяг торгів на платформі Bloomberg збільшився у більш ніж 200 разів до 0,54 млрд дол. НБУ очікувано задовільнив левову частку попиту на валюту", – каже Гетманцев.
"Сірий" курс
Тут обмінний курс гривні до долара знизився в середньому на 15 копійок (або на 0,4%) – на рівні 38,11 – 38,35 грн/дол.
"Ніякого ажіотажного попиту протягом дня не спостерігалось, що власне і відображають котирування", – запевнив нардеп.
Яким буде курс валюти далі
В ефірі "Еспресо" Данило Гетманцев запевнив, що Україна "має всі підстави" для стабільного курсу національної валюти. Зокрема, він повідомив, що наразі золотовалютні резерви НБУ "безпрецедентно високі".
Нардеп запевнив, що значних новин з валютного ринку найближчим часом не буде.
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