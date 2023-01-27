Перший "фінансовий Рамштайн": названо чотири пріоритетні сфери для відновлення України та скільки коштів на це потрібно

У четвер, 26 січня, відбулось перше засідання Наглядової ради міжвідомчої Координаційної Платформи донорів, або так званий "фінансовий або економічний Рамштайн". Під час зустрічі українська сторона вказала на 4 пріоритетні сфери для відновлення країни та повідомила, що на нагальні ремонтні роботи за попередньою оцінкою потрібно 5,7 млрд дол., а на проекти - 17 млрд дол.

Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, що 4 пріоритетними сферами для відновлення є:

енергетика;

розмінування;

будівництво житла;

критична інфраструктура (газо-, тепло, водопостачання, лікарні, освітні установи, дороги, мости).

Нардеп додав, що "фінансовий Рамштайн" призначений для координації зусиль донорів і української влади щодо існуючих і нових механізмів підтримки бюджету, стабілізації економіки і відновлення/ модернізації України. Ця платформа включає представників урядів країн G7, ключових МФО, але є відкритою для усіх союзників і партнерів України.



"Платформу створено за аналогією із "енергетичним Рамштайном", започаткованим на донорській конференції у Парижі у грудні минулого року у відповідь на терористичні атаки рф на енергетичну інфраструктуру, і власне військового "Рамштайну" – ініціативи, яка виявилась надзвичайно успішною для координації надання союзниками військової допомоги Україні", - пояснив він.

Наступне засідання заплановано на початок березня поточного року.

Фінансова допомога союзників

Нагадаємо, Європейський Союз озвучив про початок роботи багатосторонньої донорської координаційної платформи, яка допомагатиме Україні у процесі відновлення та відбудови після руйнувань, завданих російською агресією. У ЄС наголошують, що продовжуватимуть відігравати провідну роль у підтримці процесу відновлення та відбудови України, а також забезпечать, щоб надходження інвестицій в країну відбувалося одночасно зі здійсненням ключових реформ.

Президент Володимир Зеленський уже запросив американський бізнес співпрацювати з Україною в усіх галузях. За його словами, Україна вже змогли розпочати співпрацю із такими гігантами міжнародного фінансового та інвестиційного світу, як BlackRock, J.P. Morgan і Goldman Sachs.

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