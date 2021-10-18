Першу нитку "Північного потоку-2" заповнили технічним газом

Пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають.

Перша нитка російського газопроводу "Північний потік-2" повністю заповнена технічним газом.

Про це у понеділок, 18 жовтня, повідомив оператор проєкту – компанія "Nord Stream 2 AG".

Згідно з даними оператора, відповідно до плану та проєктних вимог, нитка наповнена так званим технічним газом в обсязі приблизно 177 млн м3, що забезпечує рівень тиску 103 бар в газопроводі.

Оператор також зазначає, що цього тиску досить для того, щоб почати транспортування газу в подальшому.

"Пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають, повідомили в Nord Stream 2 AG", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Російський посол у Великій Британії Андрій Келін заявив, що газопровід "Північний потік-2" , яким російський газ буде надходити до Європи в обхід України, готовий до запуску. Очікується лише дозвіл від німецької влади, після чого експорт газу буде здійснюватися за новим трубопроводом.

, яким російський газ буде надходити до Європи в обхід України, готовий до запуску. Очікується лише дозвіл від німецької влади, після чого експорт газу буде здійснюватися за новим трубопроводом. 4 жовтня Данське енергетичне агентство схвалило введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", оскільки компанія Nord Stream 2 AG виконала відповідні умови, зокрема умови щодо сертифікації.

Новини світу: "Північний потік – 2" почали наповнювати газом

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