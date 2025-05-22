«Перший столичний хлібозавод» запускає нову лінію з виробництва тостового хліба з інноваційною технологією

Реклама

«Ми пишаємося запуском цієї інноваційної лінії. Це не просто технологія — це новий стандарт якості українського хліба. Інвестиції у 4,5 млн євро — це наш внесок у розвиток харчової промисловості та доказ того, що ми впевнено інвестуємо в майбутнє», — зазначив Юрій Триндюк, CEO групи компаній «Хлібні інвестиції».

Лінія забезпечує повну автоматизацію виробництва — від замішування тіста до пакування готової продукції. Особливістю є вакуумна система тістозамішування, що гарантує стабільну якість, ніжну текстуру і відмінний смак — ідеально для тостів.

Під брендом «ЦАР ХЛІБ» буде представлено нову лінійку з чотирьох продуктів під назвою «Цей Тост».

Реклама

У 2024 році загальні інвестиції в підприємства групи «Хлібні інвестиції» склали 12 млн євро.

Довідка:

Група компаній «Хлібні інвестиції» — лідер за обсягом інвестицій серед хлібопекарських підприємств України.

До складу групи входять:

Реклама

ТОВ «Перший столичний хлібозавод»

ТОВ «Chanta Mount»

ТДВ «Івано-Франківський хлібокомбінат»

ТОВ «Бердичівський хлібозавод»

ПрАТ «Теремно Хліб»

Основні бренди:

ЦАР ХЛІБ, ТЕРЕМНО ХЛІБ, CHANTA, SUCREMA