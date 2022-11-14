Перспективи стають похмурішими: МВФ зробив невтішний прогноз щодо світової економіки

Глобальний кредитор прогнозує ріст економіки 2023 року лише на 2,7% – це на 0,2% менше за попередній прогноз.

У Міжнародному валютному фонді заявили, що перспективи світової економіки ще похмуріші, ніж прогнозувалося минулого місяця.

Про це пише Reuters.

Серед причин невтішних прогнозів у МВФ назвали посилення грошово-кредитної політики, викликане високою інфляцією, слабкими темпами зростання в Китаї, а також перебоями з поставками і відсутністю продовольчої безпеки, викликаними вторгненням Росії до України.

Минулого місяця МВФ знизив свій прогноз глобального зростання на 2023 рік до 2,7% з попереднього прогнозу в 2,9%.

У блозі, підготовленому до саміту лідерів G20 в Індонезії, МВФ повідомив, що останні економічні показники "підтверджують, що перспективи похмуріші", особливо в Європі.

"Проблеми, з якими стикається світова економіка, величезні, і послаблення економічних показників вказує на те, що попереду на нас чекають нові виклики. Проте завдяки обережним політичним діям та спільним багатостороннім зусиллям світ може рухатися до сильнішого та більш інклюзивного зростання", – пояснили у МВФ.

Раніше у Міжнародному валютному фонді заявили, що світова економіка перебуває у найгіршому стані за останніх 80 років.

У фонді вважають, що причинами такого стану стали повномасштабна війна Росії проти України, пандемія коронавірусу та загроза зміни клімату через глобальне потепління. Через це у всьому світі зросла інфляція, ціни на харчування та енергоносії.

Прогнози щодо економіки України

Президентка Європейського банку реконструкції та розвитку (EBRD) Оділь Рено-Бассо заявила, що Україну очікує падіння економіки через війну, яку розпочала Росія. Україна й надалі потребує величезної фінансової підтримки. Очікується, що зростання економіки відновиться 2023 року, але буде слабким.

Вона також зазначила, що за результатами 2022 року економіка України впаде на 30%.

"Щоб економіка України не впала, потрібна щомісячна допомога у $3-3,5 млрд. У США та ЄС побоюються рецесії, тому надання цієї підтримки є викликом", - пояснила вона.

Падіння української економіки – прогноз від МВФ

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