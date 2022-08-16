Петро Пожарко: Жоден міжнародний документ не зобов'язує Україну заборонити використання азбесту

В інтерв'ю РБК виконавчий директор Асоціації «Українське хризотилове об'єднання» Петро Пожарко заявив: «Жоден міжнародний документ, включаючи Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, Директиву 2009/148/EC та Регламент Європейського парламенту та Ради «Виробництво, розміщення та використання хімічних речовин у ЄС» не зобов'язує Україну заборонити використання будь-якого виду азбесту.

Відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Україна має наблизити національне законодавство у сфері технічного регулювання, стандартів та оцінки відповідності до сучасного європейського законодавства. Однак Угода прямо не забороняє виробництво та використання будь-якої хімічної речовини, включаючи хризотиловий азбест».

Крім того, у цьому ж інтерв'ю Тарас Косцьов'ят, комерційний директор ТОВ «Краматорський шифер», заявив, що вже зараз, напередодні осінньо-зимового періоду, в Україні спостерігається гострий дефіцит шиферу. Плановий довоєнний обсяг ринку шиферу 2022 року мав становити 4,5 млн. листів шиферу. Виходячи із сьогоднішньої ситуації, за найскромнішими оцінками, в Україні затребуваність шиферу зросте не менш як на 100% і становитиме близько 9-10 млн. листів. Цього року власне виробництво шиферу на єдиному працюючому заводі становитиме лише 3 млн листів, при цьому імпорт шиферу з країн-агресорів росії та біларусі відсутній з усім зрозумілих причин. У результаті дефіцит шиферу складе близько 7 млн. листів або 13,6 млн. кв. метрів покрівлі. Наразі, коли «Краматорський шифер» вимушено простоює, він має заявки від партнерів приблизно на 1,5 млн. листів. І це лише частина потреб.

Також Петро Пожарко та Тарас Косцьов'ят пояснили, чи справді азбест такий небезпечний, як про нього говорять законодавці. Що чекає населення України, якщо азбест буде заборонено. І чи справді заборона азбесту – умова, яку ЄС поставив Україні.