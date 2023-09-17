Певній категорії українців можуть припинити виплату пенсій: хто під загрозою

В Україні можуть припинити виплату пенсій, якщо банківським рахунком не користувалися більше, ніж 6 місяців.

Про це йдеться у матеріалі "На пенсії".

Зазначається, щоб цього уникнути, треба хоча б раз за вказаний період провести транзакцію своєю пенсійною карткою.

Як поновити виплати на картку

Щоб повернути недоотримані кошти потрібно звернутися до ПФУ (Пенсійного фонду України) та підтвердити свою особу.

"Якщо пенсіонер з’являється та підтверджує свою особу, то нарахування та виплата пенсії триває", – розповіла заступниця глави Мінсоцполітики Дар’я Марчак. Після перевірки даних ПФУ ухвалює рішення про відновлення виплат протягом 10 днів (із дня звернення).

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Крім того, кошти можуть припинити виплачувати:

у разі смерті людини;

якщо пенсіонер подав неправдиві відомості щодо стажу та зарплати;

якщо пенсіонер надовго їде за кордон (у цьому випадку можуть бути винятки. Якщо Україна з країною його нового перебування має договір про виплату пенсій, то він продовжуватиме отримувати пенсію за кордоном).

Пенсії в Україні

Кабінет міністрів під час засідання ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік, в якому закладено підвищення мінімальної пенсії та прожиткового мінімуму.

В Україні щорічно до 2028 року вимога до страхового стажу для виходу на пенсію зростатиме. Тобто з кожним роком мінімальна величина стажу, який дозволяє вийти на пенсію в законні 60 років, буде збільшуватися.

Українці, які довгий час працювали на території країни-агресорки Росії або перебували на окупованих територіях, не зможуть отримати пенсії.

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