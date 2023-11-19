Певну категорію українців можуть позбавити субсидій: хто під загрозою

Українцям можуть забрати житлові субсидії у разі, якщо платник перестане виплачувати заборгованість за житло.

Про це розповіла директорка департаменту Пенсійного фонду Олена Охріменко в етері "Суспільного".

Вона зазначила, що через заборгованість допомогу анулюють громадянам, які протягом трьох місяців не сплачували за житло, а сума боргу перевищила 680 грн.

Також читайте Смертельна аварія у Польщі із українцями: у МЗС розповіли деталі

"У такому випадку Пенсійний фонд не призначає субсидію, доки людина не укладе договір про реструктуризацію або не погасить заборгованість. У нас велика кількість людей, які позбавлені можливості призначення саме через заборгованість", – розповіла Охріменко.

Українців закликали якнайшвидше погасити, щоб повернути борги на субсидію.

Раніше ми писали, що Пенсійний фонд нагадав умови обчислення субсидії на опалювальний період 2023-2024 років.

Читайте також: