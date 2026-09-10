ПФУ може заблокувати пенсію без попередження: хто і чому ризикує залишитися без виплат

Пенсія.

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Пенсіонери мають повідомляти Пенсійний фонд про зміни у своїх персональних даних. Зробити це необхідно протягом 10 днів, інакше виплати пенсій можуть призупинити.

Кому і чому можуть заблокувати пенсію без попередження, повідомили у ПФУ.

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У Пенсійному фонді пояснили, що відомство отримує інформацію з державних реєстрів. Саме тому приховати бодай якісь зміни не вдасться. Якщо через несвоєчасне повідомлення виникне переплата, пенсіонеру доведеться повернути кошти добровільно або ж їх можуть стягнути через суд.

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Актуалізувати можна наступні відомості:

прізвище, ім’я, по батькові на поточний момент;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

дата народження;

місце народження;

стать;

громадянство;

серія та номер паспорта;

номер телефона (за згодою);

адреса місця проживання.

Як внести або змінити дані

Пенсійний фонд України надає можливість оновити свої персональні дані в Реєстрі застрахованих осіб як особисто, так і дистанційно – через вебпортал ПФУ:

особисто – до Сервісного центру Пенсійного фонду України,

дистанційно – через вебпортал Пенсійного фонду України.

Для внесення змін необхідні документи, що підтверджують внесення / зміну / уточнення даних і належність помилкових даних цій особі.

Як подати анкету в особистому кабінеті через вебпортал:

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Зайдіть до особистого кабінету на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). У меню зліва у розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть пункт «Анкета для зміни даних в Реєстрі застрахованих осіб». Заповніть в екранній формі всі поля. У нижній частині екранної форми поставте позначку «Я даю згоду на передачу та обробку моїх персональних даних». Прикріпіть сканкопії паспорта, інших документів, що підтверджують актуальні/правильні дані (наприклад, свідоцтво про шлюб, зміну прізвища, імені, по батькові). Підпишіть анкету за допомогою КЕП та натисніть кнопку «Підписати та відправити до ПФУ». Ознайомтесь з результатами опрацювання анкети фахівцями Пенсійного фонду в меню зліва у розділі «Мої звернення».

Пенсія в Україні - останні новини

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