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ПФУ може заблокувати пенсію без попередження: хто і чому ризикує залишитися без виплат
Пенсію можуть не виплатити через одну помилку.
Пенсіонери мають повідомляти Пенсійний фонд про зміни у своїх персональних даних. Зробити це необхідно протягом 10 днів, інакше виплати пенсій можуть призупинити.
Кому і чому можуть заблокувати пенсію без попередження, повідомили у ПФУ.
У Пенсійному фонді пояснили, що відомство отримує інформацію з державних реєстрів. Саме тому приховати бодай якісь зміни не вдасться. Якщо через несвоєчасне повідомлення виникне переплата, пенсіонеру доведеться повернути кошти добровільно або ж їх можуть стягнути через суд.
Актуалізувати можна наступні відомості:
прізвище, ім’я, по батькові на поточний момент;
реєстраційний номер облікової картки платника податків;
дата народження;
місце народження;
стать;
громадянство;
серія та номер паспорта;
номер телефона (за згодою);
адреса місця проживання.
Як внести або змінити дані
Пенсійний фонд України надає можливість оновити свої персональні дані в Реєстрі застрахованих осіб як особисто, так і дистанційно – через вебпортал ПФУ:
особисто – до Сервісного центру Пенсійного фонду України,
дистанційно – через вебпортал Пенсійного фонду України.
Для внесення змін необхідні документи, що підтверджують внесення / зміну / уточнення даних і належність помилкових даних цій особі.
Як подати анкету в особистому кабінеті через вебпортал:
Зайдіть до особистого кабінету на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
У меню зліва у розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть пункт «Анкета для зміни даних в Реєстрі застрахованих осіб».
Заповніть в екранній формі всі поля.
У нижній частині екранної форми поставте позначку «Я даю згоду на передачу та обробку моїх персональних даних».
Прикріпіть сканкопії паспорта, інших документів, що підтверджують актуальні/правильні дані (наприклад, свідоцтво про шлюб, зміну прізвища, імені, по батькові).
Підпишіть анкету за допомогою КЕП та натисніть кнопку «Підписати та відправити до ПФУ».
Ознайомтесь з результатами опрацювання анкети фахівцями Пенсійного фонду в меню зліва у розділі «Мої звернення».
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