П’ять найбільш оплачуваних професій в Україні 2026 року: екпсерти розповіли, як змінився ринок праці від 2022 року

Зарплати в Україні

Реклама

За даними аналітиків OLX Робота, за час війни український ринок праці продемонстрував надзвичайну адаптивність. Попри військові виклики, бізнес активно відновлюється, що спричинило зростання кількості вакансій на 13%. Ринок став «ринком кандидата»: кількість відгуків на пропозиції знизилася, а медіанна заробітна плата зросла майже вдвічі (+94%).

Найбільш оплачувані професії: де платять найбільше 2026 року

Перше місце стабільно тримають брокери з нерухомості із зарплатою 112,5 тис. грн (зростання на 72% з 2022 року).

Новим ключовим гравцем на ринку стала служба в Силах оборони , де середня виплата становить 70,6 тис. грн .

Будівельний сектор: Через величезний обсяг відновлювальних робіт зарплати фахівців з оздоблення злетіли: Штукатур — 62,8 тис. грн (+128%); Фасадник — 65 тис. грн (+86%); Муляр — 55 тис. грн (+57%).



Для порівняння, у довоєнному 2022 році до топу входили далекобійники та працівники за кордоном, які зараз поступилися місцем внутрішнім спеціальностям.

Попит роботодавців проти вподобань пошукачів

На ринку спостерігається ситуація, коли бізнес потребує фізичної праці, тоді як люди прагнуть цифрового комфорту.

Реклама

Кого шукає бізнес (найбільше вакансій). Найгостріший дефіцит спостерігається у сфері логістики та торгівлі. Кількість вакансій для вантажників зросла на 276%. Також критично потрібні продавці (понад 8,5 тис. оголошень) та водії (ріст на 30%).

Чого хочуть люди (найбільше відгуків). Сучасний кандидат у 2026 році обирає гнучкість та дистанційність. Найпопулярнішими серед пошукачів є вакансії у сфері онлайн-комунікацій:

Копірайтери та SMM-менеджери;

Оператори чатів та контент-менеджери;

Менеджери інтернет-магазинів.

Ключові висновки

За останні чотири роки ринок праці в Україні докорінно змінився, тепер найбільше платять тим, хто відновлює країну або захищає її. Професії будівельника, штукатура чи муляра стали високооплачуваними, їхні зарплати зросли вдвічі через величезний попит на відбудову. Також у рейтингу найприбутковіших занять з’явилася служба в Силах оборони, яка за рівнем доходу випередила багато цивільних професій. Якщо раніше високі заробітки асоціювалися з роботою за кордоном, то у 2026 році — з роботою у сферах безпеки та по відбудові інфраструктури.

Водночас самі українці все частіше відмовляються від важкої фізичної праці на користь комфорту та безпеки. Попри велику кількість вакансій для продавців, водіїв чи вантажників, люди масово обирають роботу в інтернеті — копірайтинг, SMM або онлайн-продажі. Головною вимогою кандидатів став гнучкий графік та можливість працювати з дому, а не в офісі чи на складі.