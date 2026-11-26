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Яка максимальна ставка в МФО за законом

Відповідно до частини 5 статті 8 Закону «Про споживче кредитування», денна процентна ставка за споживчим кредитом не може перевищувати 1%. Таке обмеження було поетапно запроваджено Законом №3498-IX.

Процентна ставка має бути обовʼязково зазначена у Паспорті споживчого кредиту, який кредитодавець надає споживачу до укладення кредитної угоди. Також вона вказується у самому договорі.

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Які ставки пропонують МФО на практиці

Для нових клієнтів багато мікрофінансових компаній пропонують промо-умови на рівні 0–0,01% на день. Така ставка діє лише за умови своєчасного погашення позики, а у разі прострочення застосовується стандартний відсоток.

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Стандартна ставка дещо відрізняється залежно від МФО, але не може перевищувати 1% на день.

Приклад: переплата для позики на 5 000 грн на 14 днів залежно від денної ставки

Денна ставка Нараховані відсотки за 14 днів* 0,01% 7 грн 0,5% 350 грн 1% 700 грн

*Розрахунок наведений без урахування комісій та інших додаткових платежів

Денна ставка і реальна річна процентна ставка

Денна процентна ставка не відображає повної картини витрат, якщо позика передбачає комісії та інші обов’язкові платежі.

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Натомість існує реальна річна процентна ставка (РРПС). Вона враховує всі проценти, комісії та інші обов’язкові платежі, пов’язані з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту. РРПС обовʼязково має бути вказана у Паспорті споживчого кредиту, який позичальник отримує до укладення договору.

При виборі позики варто дивитися насамперед на реальну річну ставку та загальну суму до повернення — це дасть вам коректне розуміння того, скільки ви переплатите. Зручно порівнювати на сторінці https://www.ipay.ua/ua/kredyty-online, в тому числі за РРПС та інші параметри кредитних продуктів від різних МФО.

Під який відсоток банки дають кредит і чим це відрізняється

Одна з головних відмінностей — формат, у якому подається процентна ставка. Мікрофінансові організації акцентують на денній ставці, тоді як банки зазначають річну ставку.

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До прикладу, 1% на день, що пропонують МФО, у простому річному перерахунку становить 365% (без урахування комісій та інших витрат). Банківський кредит значно дешевший: станом на листопад 2026 року номінальні ставки за кредитами в українських банках стартують від 25% річних і сягають 60–70%.

Водночас позика в банку передбачає ретельну оцінку платоспроможності, зокрема підтвердження доходів. Також це може бути досить тривала процедура, в той час як МФО орієнтуються на швидке онлайн-оформлення.

Під час вибору МФО враховуйте, що денна ставка не може перевищувати 1%. Якщо ви новий клієнт, можна скористатися промо-ставками від 0 до 0,01% на день. Щоб зрозуміти повну переплату, обовʼязково порівнюйте показник РРПС та загальну суму до повернення.

Застереження: Інформація про процентні ставки є актуальною на дату підготовки матеріалу. Умови конкретного кредиту залежать від кредитора та результатів розгляду заявки. Перед оформленням позики уважно ознайомтеся з паспортом споживчого кредиту та договором

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