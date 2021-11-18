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Під Київрадою протестували проти підвищення цін на проїзд у громадському транспорті: Кличко відповів

Під Київрадою протестували проти підвищення цін на проїзд у громадському транспорті: Кличко відповів

Протест під КМДА

Учасники акції вимагали показали формулу, за якою розраховували вартість проїзду.

Під будівлею Київської міської державної адміністрації пройшла акція проти підвищення тарифів на громадський транспорт столиці. Участь у протесті взяли близько 70 людей.

Про це повідомляє Укрінформ та Facebook-сторінка "Марш за Київ".

Члени акції були обурені необґрунтованим підвищенням цін на громадський транспорт. Вони вимагали показати і пояснити формулу для розрахунку тарифів.

"Нас не влаштовує вчорашня новина Віталія Кличка про відстрочення вартості проїзду. Нам не зрозуміла сама формула. На підставі чого було рішення підняти із 8 до 20 грн? Підіймати вартість проїзду рано чи пізно доведеться, але ніхто не пояснює формулу", – заявив один із організаторів акції Владислав Самойленко.

Міська рада напередодні повідомила, що в Україні собівартість перевезень нижча за їх вартість для громадян. На що транспортний експерт Віктор Петрук сказав, що це не є аргументом взагалі. Він зазначив, що громадський транспорт є планово збитковим у більшості країн світу. Як приклад він назвав Люксембург і Таллінн, де проїзд у громадському транспорті взагалі безкоштовний.

Активісти також наголосили, що наразі немає єдиного електронного квитка, який би дозволяв зручно і вигідно користуватись усіма видами транспорту, адже до громадського транспорту не входять маршрутки та приміські автобуси.

Після цього на засіданні Київради мер міста Віталій Кличко заявив: "Ми поставлені перед вибором: або збільшувати цифри у платіжках на комуналку, або підвищувати ціну на проїзд. Бо весь бюджет столиці ми не можемо пустити на дотації… Разом із тим я розумію, наскільки чутливим для людей є питання вартості проїзду. Тому воно поки винесене на обговорення".

Нагадаємо, 16 листопада Київрада вирішила суттєво збільшити вартість проїзду в громадському транспорті - від 8 гривень до 20 гривень. Для власників "картки киянина" буде дешевше - 12 гривень. Після хвилі обурення мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що тарифи на проїзд у комунальному транспорті до кінця опалювального сезону підвищувати не будуть.

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