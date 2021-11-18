Під Київрадою протестували проти підвищення цін на проїзд у громадському транспорті: Кличко відповів

Під Київрадою протестували проти підвищення цін на проїзд у громадському транспорті: Кличко відповів

Учасники акції вимагали показали формулу, за якою розраховували вартість проїзду.

Під будівлею Київської міської державної адміністрації пройшла акція проти підвищення тарифів на громадський транспорт столиці. Участь у протесті взяли близько 70 людей.

Про це повідомляє Укрінформ та Facebook-сторінка "Марш за Київ".

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Члени акції були обурені необґрунтованим підвищенням цін на громадський транспорт. Вони вимагали показати і пояснити формулу для розрахунку тарифів.

"Нас не влаштовує вчорашня новина Віталія Кличка про відстрочення вартості проїзду. Нам не зрозуміла сама формула. На підставі чого було рішення підняти із 8 до 20 грн? Підіймати вартість проїзду рано чи пізно доведеться, але ніхто не пояснює формулу", – заявив один із організаторів акції Владислав Самойленко.

Міська рада напередодні повідомила, що в Україні собівартість перевезень нижча за їх вартість для громадян. На що транспортний експерт Віктор Петрук сказав, що це не є аргументом взагалі. Він зазначив, що громадський транспорт є планово збитковим у більшості країн світу. Як приклад він назвав Люксембург і Таллінн, де проїзд у громадському транспорті взагалі безкоштовний.

Активісти також наголосили, що наразі немає єдиного електронного квитка, який би дозволяв зручно і вигідно користуватись усіма видами транспорту, адже до громадського транспорту не входять маршрутки та приміські автобуси.

Після цього на засіданні Київради мер міста Віталій Кличко заявив: "Ми поставлені перед вибором: або збільшувати цифри у платіжках на комуналку, або підвищувати ціну на проїзд. Бо весь бюджет столиці ми не можемо пустити на дотації… Разом із тим я розумію, наскільки чутливим для людей є питання вартості проїзду. Тому воно поки винесене на обговорення".

Нагадаємо, 16 листопада Київрада вирішила суттєво збільшити вартість проїзду в громадському транспорті - від 8 гривень до 20 гривень. Для власників "картки киянина" буде дешевше - 12 гривень. Після хвилі обурення мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що тарифи на проїзд у комунальному транспорті до кінця опалювального сезону підвищувати не будуть.

Вартість проїзду у столичному транспорті планують підвищити у 2,5 раза