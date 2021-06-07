У Раді підготували "революцію" у поводженні зі сміттям: що зміниться

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Депутати хочуть впровадити абсолютно нову систему управління відходами.

Верховна Рада до кінця поточної сесії може розглянути в другому читанні законопроєкт №2207-1-д "Про управління побутовими відходами".

Про це розповів один з розробників законопроєкту, народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Маріковський в коментарі ТСН.ua.

"Ми розраховуємо на цій сесії прийняти в цілому Закон про управління відходами. Перед його ухваленням ми маємо зібрати думки асоціацій та громадськості і збалансувати його з профільним міністерством. Процес вже на завершальній стадії", - розповів депутат.

За словами Маріковського, зараз законопроєкт на стадії узгодження з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів

"Законопроєкт знаходиться під особистим контролем Президента Володимира Зеленського", - додав нардеп.

Як повідомив Маріковський, закон про управління відходами дозволить запустити повністю нову, "абсолютно модернову сучасну систему" управління відходами.

Зокрема, законопроєктом пропонується ввести ієрархію управління відходами та систему довгострокового планування управління відходами – як на національному, так і на регіональному та місцевому рівнях. Окрім того, в законопроекті передбачені основні вимоги до розширеної відповідальності виробників.

Також законопроєктом пропонується встановити порядок збору, вивезення та обробки побутових відходів, забезпечити впровадження роздільного збору побутових відходів, та передбачити вимоги по якісному наданню послуг з управління відходами і нарахування плати за такі послуги.

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"Проєктом закону передбачено впровадження інформаційної системи управління відходами, яка надасть змогу значно спростити систему обліку та звітності, подання декларацій та здійснення дозвільних процедур у сфері управління відходами. Запровадження підсистеми відкритих реєстрів забезпечить доступ до інформації утворювачів та інших володільців відходів, громадськості. Пропонується посилити контроль за збиранням та обробленням небезпечних відходів шляхом посилення вимог до ліцензування такої діяльності", – йдеться у пояснювальній записці.

Також законопроєкт передбачає зміни до Кодексу України про адміністративні порушення, зокрема встановлення системи відповідальності за правопорушення у сфері управління відходами.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила закон про заборону розповсюдження пластикових кульків. Чинності він набере вже за пів року. А штрафувати крамниці за використання поліетилену почнуть за дев’ять місяців.

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