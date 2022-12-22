Під санкції США потрапили підприємства, які допомагають російським кораблям обстрілювати Україну

Мінфін США розширив санкційний список, внісши до нього російські компанії, залучені до діяльності військово-промислового комплексу.

У четвер, 22 грудня, Мінфін США запровадив санкції щодо 10 російських компаній, які працюють на військову промисловість країни агресорки. Серед них підприємства, які займаються розробкою та виробництвом систем управління стрільбою крилатими та балістичними ракетами.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну США.

До розширеного переліку потрапив концерн "Морінформсистема — Агат", який займається, зокрема, створенням інформаційних систем і технологій для систем управління стрільбою крилатими та балістичними ракетами з надводних кораблів та підводних човнів.

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Ще одна компанія - концерн "Науково-виробниче об'єднання "Аврора" — займається розробкою, виготовленням, постачанням, сервісним обслуговуванням та ремонтом автоматизованих систем управління технічними засобами та бойових інформаційно-керуючих систем для надводних кораблів та підводних човнів.

АТ "Морські навігаційні системи", яке теж потрапило під санкції, допомагає наводити на ціль російські ракети, виготовляючи необхідне навігаційне обладнання для суден та кораблів усіх класів та призначень.

Також у санкційному списку такі підприємства:

центральний НДІ конструкційних матеріалів "Прометей";

акумуляторна компанія "Ригель";

центральний НДІ суднового машинобудування;

концерн "ЦНДІ "Электроприбор";

АТ "Обуховское";

Інститут океанології РАН імені Ширшова;

ТОВ "Компания Технополь".

Нагадаємо, для наведення ракет на цілі в Україні російські терористи використовують власну розробку, яка є аналогом GPS, але мікрочипи до неї — іноземного виробництва.

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