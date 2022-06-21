Підготовка до мобілізації: Росія створить запас золота для потреб воєнного стану

Мінфін РФ запропонував сформувати запаси золота та алмазів для потреб мобілізації.

Міністерство фінансів Росії запропонувало формувати у Держфонді запаси дорогоцінних металів та каміння, призначені для мобілізаційних потреб країни.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ.

Виділення запасів фонду, що зберігає золото, срібло та платину, алмази, смарагди та інші дорогоцінні камені, згідно з поправками, увійде до переліку мобілізаційних дій. Причому як за самої мобілізації, так і при підготовці до функціонування в режимі воєнного часу (мобілізаційна підготовка).

Мобілізаційні потреби – це ресурси, які можна використовувати для підготовки країни до можливого переходу на воєнний стан. Так, наприклад, підтримки економіки у разі можуть бути використані золотовалютні резерви, продовольчі ресурси тощо.

Приймати рішення щодо використання "воєнного запасу" буде президент.

Мінфін пропонує доповнити список мобілізаційних дій проведенням заходів щодо "формування та використання запасів дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, що входять до складу Держфонду Росії, призначених для задоволення державних потреб у галузі підтримки обороноздатності, економічної та фінансової безпеки Російської Федерації, що виникають при проведенні мобілізаційної підготовки та мобілізації".

Нагадаємо, у Росії триває прихована мобілізація, знімають зі зберігання застаріле озброєння і техніку.

За інсайдерською інформацією з Росії, лише до кінця літа за допомогою першого етапу прихованої мобілізації Путін хоче назбирати ще 100 тис. гарматного м’яса. До кінця року, за неперевіреною інсайдерською інформацією, - 400-450 тис.

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