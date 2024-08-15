Підготовка до опалювального сезону: за що українцям треба заплатити тисячу гривень

Перед початком опалювального сезону потрібно перевірити газове обладнання у житлових приміщеннях.

Компанія "Нафтогаз" попередила споживачів про необхідність перевірити газове обладнання в житлових приміщеннях. Вартість цієї послуги становить приблизно 1000 гривень.

Про це повідомляє "24 канал".

Це питання особливо актуальне для власників індивідуальних газових котлів, які повинні самостійно звернутися до оператора газорозподільних мереж і замовити відповідну послугу напередодні опалювального сезону.

Ремонтувати газовий котел самостійно не рекомендується. Варто звернутися до кваліфікованого спеціаліста. Якщо модель вашого котла немає функції діагностики, треба провести перевірку обладнання та усунути несправності заздалегідь.

Самостійно можна:

перевірити герметичність газової труби за допомогою мильного розчину

перевірити тягу в димарі, використовуючи запалений сірник

оцінити роботу вентиляційних каналів, піднісши шматок паперу до вентиляції

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики ініціюють зміни до порядку призначення житлових субсидій. Зміни торкнуться і тих громадян, у яких є борги за комунальні послуги.

Споживачам автоматично перерахували субсидії на неопалювальний сезон у зв'язку з підвищенням тарифу на електроенергію. Однак, якщо майновий стан сім'ї змінився, необхідно оновити дані в органах Пенсійного фонду.

Нафтогаз готовий до опалювального сезону! А от з електрикою складніше! Якою буде зима?

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