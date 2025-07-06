ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
622
Час на прочитання
2 хв

Підлітку — одна куртка на 3 роки, жінці — дві сукні на 7 років: нардеп про прожитковий мінімум

Гетманцев пояснив, чому прожитковий мінімум в Україні є абстрактним.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Прожитковий мінімум в Україні

Прожитковий мінімум в Україні / © ТСН.ua

Поняття «прожитковий мінімум» (2 920 грн) на місяць є абстрактним, бо не можна в Україні вижити за ці гроші.

Про це розповів голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передають Новини.LIVE.

На його думку, мінімальною пенсією повинна бути пенсія в розмірі 4 тисяч гривень на сьогодні. Середня пенсія повинна бути десь в районі 12-13 тисяч грн, вважає депутат.

Проте одразу і уточнює, що держава не може собі цього дозволити, принаймні таку суму середньої пенсії.

«У нас є таке поняття, як прожитковий мінімум. Він зараз становить там майже 3 тисяч гривень, 2900 сьогодні в бюджеті прожитковий мінімум. Це така категорія, яка взагалі є абстрактною, його не можна так назвати, бо не можна прожити на 2900. У нас є навіть таке поняття, як фактичний, прожитковий мінімум, який в 3,5 рази більше. Але на нього також не можливо прожити, хоча він визначається державою», — зазначає Гетманцев.

Він нагадав, що за цим обрахунком, так званим споживчим кошеком — дитині, підлітку передбачається на 3 роки одна зимова куртка зимова і на 3 роки одна куртка демесезонна. Жінці передбачаються 2 костюми чи 2 плаття на 7 років.

«Ми розуміємо, що він не відповідає дійсності і це такий якийсь космос, який може бути тільки в уяві чиновника. З іншого боку, ми не популісти, ми розуміємо, що грошей немає на це. Але якщо ми не будемо чесно про це говорити, якщо ми не будемо мати цей в приоритетах, то ми далі будемо фінансувати кешбек замість того, аби фінансувати те, що набагато більше ефективно, навіть для розвитку економіки», — підсумував депутат.

Раніше блогер порівняв ціни в Італії та Україні. Як виявилося, що ціни в Україні не надто поступаються італійським.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie