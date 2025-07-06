Прожитковий мінімум в Україні / © ТСН.ua

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Поняття «прожитковий мінімум» (2 920 грн) на місяць є абстрактним, бо не можна в Україні вижити за ці гроші.

Про це розповів голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передають Новини.LIVE.

На його думку, мінімальною пенсією повинна бути пенсія в розмірі 4 тисяч гривень на сьогодні. Середня пенсія повинна бути десь в районі 12-13 тисяч грн, вважає депутат.

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Проте одразу і уточнює, що держава не може собі цього дозволити, принаймні таку суму середньої пенсії.

«У нас є таке поняття, як прожитковий мінімум. Він зараз становить там майже 3 тисяч гривень, 2900 сьогодні в бюджеті прожитковий мінімум. Це така категорія, яка взагалі є абстрактною, його не можна так назвати, бо не можна прожити на 2900. У нас є навіть таке поняття, як фактичний, прожитковий мінімум, який в 3,5 рази більше. Але на нього також не можливо прожити, хоча він визначається державою», — зазначає Гетманцев.

Він нагадав, що за цим обрахунком, так званим споживчим кошеком — дитині, підлітку передбачається на 3 роки одна зимова куртка зимова і на 3 роки одна куртка демесезонна. Жінці передбачаються 2 костюми чи 2 плаття на 7 років.

«Ми розуміємо, що він не відповідає дійсності і це такий якийсь космос, який може бути тільки в уяві чиновника. З іншого боку, ми не популісти, ми розуміємо, що грошей немає на це. Але якщо ми не будемо чесно про це говорити, якщо ми не будемо мати цей в приоритетах, то ми далі будемо фінансувати кешбек замість того, аби фінансувати те, що набагато більше ефективно, навіть для розвитку економіки», — підсумував депутат.

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