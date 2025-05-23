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ТСН у соціальних мережах

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Підняття прайс-кепів критично важливе для запобігання дефіциту електрики — Омельченко

Підняття прайс-кепів критично необхідне для забезпечення стабільного імпорту електроенергії в умовах дефіциту генерації.

Підняття прайс-кепів критично важливе для запобігання дефіциту електрики — Омельченко

© Міністерство енергетики і вугільної промисловості

Таку позицію висловив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За словами експерта, цього літа Україна знову може зіткнутися з дефіцитом потужностей через планові ремонти на АЕС, спеку, а також руйнування енергетичної інфраструктури. В таких умовах імпорт електроенергії може стати єдиним джерелом покриття попиту.

«Ми не зможемо обійтися без імпорту електричної енергії вже цього літа», — попередив Омельченко. 

Він нагадав, що у 2024 році в пікові періоди виникали аналогічні проблеми: «Коли була виведено максимум атомних електростанцій… була спека і серйозні виникли проблеми з дефіцитом».

Водночас, за його словами, чинні цінові обмеження можуть зробити імпорт економічно недоцільним:

«Може виникнути ситуація, коли нам потрібна буде електрична енергія… Ми не зможемо просто купувати, тому що комерційно це буде невигідно, коли у нас ціна буде нижча, ніж в європейських країнах».

Омельченко наголосив, що підняття прайс-кепів є необхідним елементом переходу до європейської моделі. 

«Мені здається, що краще мати вищий прайс-кеп і мати надійне енергозабезпечення та імпорт, ніж переходити до обмежень, серйозних обмежень споживачів», — додав він.

Раніше керівник ГО "Перша енергетична рада" Олександр Рогозін заявив, що чинні прайс-кепи не стримують зростання цін, а лише послаблюють позиції енергетики, яка вже зазнає колосальних втрат.

Дата публікації
Кількість переглядів
51
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