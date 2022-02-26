Підприємства ДТЕК Енерго продовжують підтримувати безперебійність української енергосистеми

ТЕС та шахти ДТЕК Енерго продовжують підтримувати безперебійність української енергосистеми в умовах війни з Росією.
Про це йдеться в повідомлення компанії.
В роботі 15 енергоблоків ТЕС ДТЕК Енерго, 21 - перебувають у резерві. Працюючі блоки несуть сумарне навантаження 2727 МВт.
Всі теплоелектростанції ДТЕК Енерго, крім ЛуТЕС, працюють. Луганська ТЕС, зупинена через бойові дії в місті Щастя.
Усі шахти компанії працюють в штатному режимі. Гірники продовжують видобувати вугілля для підтримки української енергосистеми.
Робота машинобудівних підприємств - Corum Group призупинена, оскільки це не критично необхідно для забезпечення виробничого циклу.
Склади станцій забезпечені достатніми запасами вугілля.
На сьогодні це 510 тис. т. Також забезпечується підвіз і підтримання складів вугіллям, враховуючи ситуацію.
«Енергетики та антикризові штаби працюють в режимі 24/7. Для забезпечення безпеки енергетиків максимальна кількість працівників продовжує працювати віддалено. На підприємствах знаходяться лише критично необхідні для іх функціонування співробітники. Ми дбаємо про їхню безпеку», - повідомили в компанії.