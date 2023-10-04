Підприємство з Київщини постачає халяльне мʼясо на Близький Схід

«Мʼясопереробне підприємство «Агроторговий дім» з міста Тараща у Київській області залучило іноземні інвестиції під час війни і тепер постачає халяльне мʼясо в країни Близького Сходу.

Компанія оновила виробничі потужності на $15 млн коштів, які надали інвестори з Лівану і Близького Сходу, — повідомляє УНІАН.

До повномасштабної війни підприємство вирощувало, вигодовувало і експортувало живою вагою велику рогату худобу з України, тепер перелаштувалось на заморожені напівфабрикати. Це продукти доданої вартості, які не потребують великих експортних потужностей. Оновлення потужностей «МП Агроторговий дім» дасть 300 нових робочих місць для Київщини.

«Сьогодні ми бачимо відкриття нового, дуже потужного підприємства. Дуже сподіваюсь, що це — яскравий приклад для руху нашої країни до перемоги. Адже ми бачимо віру в нашу перемогу інвесторів, які вклались в це підприємство. Також це робочі місця, податки, експорт продукції і валютна виручка для нашої держави», — наголосив голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.

Продукція ТОВ «МП Агроторговий дім» має сертифікати HACCP та HALAL. І це важливо не лише для експорту в країни Близького Сходу, а й для мусульман, які живуть і воюють в Україні.

«Зараз в українській армії ми бачимо процес кристалізації української політичної нації, коли етнічні українці, євреї, узбеки, кримські татари, чеченці, інгуші — всі взяли зброю і захищають Україну. Дуже багато мусульман і вони однаково з усіма мужньо захищають нашу країну. В них є певні побажання щодо продуктів харчування і тут підприємство здійснило дуже потужний крок. Для Криму, для кримських татар це важливо. Всі будуть слідкувати за такими новими підприємствами щоб вони виривались вперед», — відзначив голова Меджлісу Кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Халяльне мʼясо — означає, що тварина повинна бути здоровою, забій повинен проходити гуманним методом: швидко, гостро заточеним ножем без стресу для тварини.