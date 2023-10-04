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Підприємство з Київщини постачає халяльне мʼясо на Близький Схід Актуально

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Підприємство з Київщини постачає халяльне мʼясо на Близький Схід

«Мʼясопереробне підприємство «Агроторговий дім» з міста Тараща у Київській області залучило іноземні інвестиції під час війни і тепер постачає халяльне мʼясо в країни Близького Сходу.

Компанія оновила виробничі потужності на $15 млн коштів, які надали інвестори з Лівану і Близького Сходу, — повідомляє УНІАН.

До повномасштабної війни підприємство вирощувало, вигодовувало і експортувало живою вагою велику рогату худобу з України, тепер перелаштувалось на заморожені напівфабрикати. Це продукти доданої вартості, які не потребують великих експортних потужностей. Оновлення потужностей «МП Агроторговий дім» дасть 300 нових робочих місць для Київщини.

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«Сьогодні ми бачимо відкриття нового, дуже потужного підприємства. Дуже сподіваюсь, що це — яскравий приклад для руху нашої країни до перемоги. Адже ми бачимо віру в нашу перемогу інвесторів, які вклались в це підприємство. Також це робочі місця, податки, експорт продукції і валютна виручка для нашої держави», — наголосив голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду. 

Продукція ТОВ «МП Агроторговий дім» має сертифікати HACCP та HALAL. І це важливо не лише для експорту в країни Близького Сходу, а й для мусульман, які живуть і воюють в Україні. 

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«Зараз в українській армії ми бачимо процес кристалізації української політичної нації, коли етнічні українці, євреї, узбеки, кримські татари, чеченці, інгуші — всі взяли зброю і захищають Україну. Дуже багато мусульман і вони однаково з усіма мужньо захищають нашу країну. В них є певні побажання щодо продуктів харчування і тут підприємство здійснило дуже потужний крок. Для Криму, для кримських татар це важливо. Всі будуть слідкувати за такими новими підприємствами щоб вони виривались вперед», — відзначив голова Меджлісу Кримськотатарського народу Рефат Чубаров. 

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Халяльне мʼясо — означає, що тварина повинна бути здоровою, забій повинен проходити гуманним методом: швидко, гостро заточеним ножем без стресу для тварини. 

Дата публікації
Перегляди
404
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