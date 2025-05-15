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Про це заявила 15 травня під час дискусії за круглим столом «Українські надра під санкціями та арештами: виклики, висновки, майбутнє» директорка Департаменту політики власності та санкцій Міністерства економіки України Ярослава Максименко.

«Якщо ми говорими про економіку України і про українські підприємства, які працюють на економіку України і про унеможливлення впливу підсанкційних кінцевих бенефіціарних власників на українські підприємства, то Мінекономіки цілком розділяє позицію, що українські підприємства мають працювати на Україну», — сказала Максименко, відповідаючи на заклик генерального директора групи Smart-Holding Івана Герасимовича «почути бізнес», який хоче працювати в Україні.

«Санкції спрямовані на те, щоб позбавити державу-агресора, російську федерацію, ресурсів для війни в Україні. Правильно? Все, що позбавляє їх ресурсів, це все добре. Якщо санкції застосовані так, що вони позбавляють ресурсів власну державу, то тут необхідно знаходити рішення, яке б вирівняло ситуацію та давало можливість навпаки підтримувати нашу армію та наших військових», — зазначив Герасимович та закликав ухвалити «коригуюче рішення».

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За словами Максименко, на сьогодні питання відновлення роботи цих підприємств «лежить в площині змін до законодавства» й Мінекономіки спільно з іншими органами державної влади вже напрацювало відповідні зміни до законодавства.

«Вони далекі від ідеалу, але вони вирішують хоча б частково проблемні питання... Ми відкриті до діалогу, давайте працювати», — сказала представник Мінекономіки.

Під час дискусії Герасимович, акцентуючи увагу на меті санкцій, зазначив, що зараз Україна вимушено купляє в Угорщині та Словаччині російський газ, не даючи підприємствам в Україні видобувати український газ.