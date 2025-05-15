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"Підприємства мають працювати" — у Мінекономіки підтримали позицію щодо відновлення роботи газовидобувних компаній Smart Holding
Міністерство економіки України виступає за те, щоб зупинені через санкції газовидобувні підприємства на Полтавщині та Харківщині відновили роботу.
Про це заявила 15 травня під час дискусії за круглим столом «Українські надра під санкціями та арештами: виклики, висновки, майбутнє» директорка Департаменту політики власності та санкцій Міністерства економіки України Ярослава Максименко.
«Якщо ми говорими про економіку України і про українські підприємства, які працюють на економіку України і про унеможливлення впливу підсанкційних кінцевих бенефіціарних власників на українські підприємства, то Мінекономіки цілком розділяє позицію, що українські підприємства мають працювати на Україну», — сказала Максименко, відповідаючи на заклик генерального директора групи Smart-Holding Івана Герасимовича «почути бізнес», який хоче працювати в Україні.
«Санкції спрямовані на те, щоб позбавити державу-агресора, російську федерацію, ресурсів для війни в Україні. Правильно? Все, що позбавляє їх ресурсів, це все добре. Якщо санкції застосовані так, що вони позбавляють ресурсів власну державу, то тут необхідно знаходити рішення, яке б вирівняло ситуацію та давало можливість навпаки підтримувати нашу армію та наших військових», — зазначив Герасимович та закликав ухвалити «коригуюче рішення».
За словами Максименко, на сьогодні питання відновлення роботи цих підприємств «лежить в площині змін до законодавства» й Мінекономіки спільно з іншими органами державної влади вже напрацювало відповідні зміни до законодавства.
«Вони далекі від ідеалу, але вони вирішують хоча б частково проблемні питання... Ми відкриті до діалогу, давайте працювати», — сказала представник Мінекономіки.
Під час дискусії Герасимович, акцентуючи увагу на меті санкцій, зазначив, що зараз Україна вимушено купляє в Угорщині та Словаччині російський газ, не даючи підприємствам в Україні видобувати український газ.