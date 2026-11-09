Підприємства SCM Ахметова з 2022 спрямували на допомогу ЗСУ і гуманітарні цілі понад 15 млрд грн

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Про це повідомила пресслужба SCM.

Найбільшими напрямами допомоги в SCM назвали забезпечення Збройних сил, підтримку оборонців Маріуполя, їхніх сімей і ветеранів, освітні та спортивні програми, допомогу цивільним і відбудову громад. Крім того, кошти спрямовують на адвокацію та проєкти зі збереження пам’яті.

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Потреби військових закривають через проєкт «Сталевий фронт Ріната Ахметова». За даними групи, через нього підрозділи з різних регіонів країни безкоштовно отримують транспорт, зокрема бронетранспортери та медичні автомобілі для евакуації поранених. Також передають безпілотники, оптику та тепловізори, засоби зв’язку, амуніцію, екіпірування, тактичну медицину й пальне. Окремо в повідомленні згадано сталеві бліндажі власної розробки «Метінвесту»: на передову їх уже поставили понад 1,2 тис. Два з них переобладнали на підземні госпіталі, що відповідають стандартам НАТО.

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Цивільним допомагають передусім Фонд Ріната Ахметова та проєкт «Серце Азовсталі». Фонд з початку війни роздав понад 13 млн продуктових наборів і 700 тис. одиниць ліків. Серед пріоритетів також реабілітація дітей і дорослих, постраждалих від обстрілів, та облаштування соціального житла для переселенців з Маріуполя.

Захисникам Маріуполя з інвалідністю I та II групи фонд спільно із «Серцем Азовсталі» надає квартири. Як очікують у SCM, до кінця 2026 року за цією програмою житло отримають щонайменше 450 оборонців. Загальний обсяг фінансування «Серця Азовсталі», створеного для підтримки гарнізону Маріуполя та їхніх родин, з моменту запуску досяг близько 2,2 млрд грн.

Паралельно група продовжує інвестувати в українську економіку. За час повномасштабної війни SCM вклала в Україну понад $4,3 млрд (168,5 млрд грн), а за весь період існування — понад $18 млрд (377 млрд грн). Понад $1 млрд пішов на відновлення пошкоджених і зруйнованих активів. У компанії наголошують, що саме ці вкладення дають ДТЕК змогу генерувати та постачати електроенергію попри щоденні обстріли. Ремонтні бригади «ДТЕК Мережі», за даними групи, з початку війни відновили електропостачання понад 64 млн домогосподарств у постраждалих регіонах.

Як повідомлялося, SCM — міжнародна інвестиційна група, засновником якої є український бізнесмен Рінат Ахметов.

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