Підприємці зможуть скаржитися на тиск через новий портал

Гроші / © Getty Images

Реклама

В Україні офіційно запрацював портал «СтопТиск», який має стати інструментом захисту підприємців від незаконного тиску та зловживань. Платформа дозволяє бізнесу повідомляти про проблемні випадки, проходити верифікацію, а також забезпечує системне реагування держави на такі факти.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Портал був у тестовому режимі два тижні, а відтепер працює на постійній основі. Через «СтопТиск» керівники компаній можуть подати звернення з описом ситуації: дії посадових осіб, обставини, дати та наслідки. Також є можливість додати документи, фото чи інші докази. Після цього інформація автоматично реєструється та відображається на дашборді для контролю.

Реклама

Процес включає кілька етапів:

авторизація через застосунок «Дія»;

детальний опис інциденту;

завантаження доказів (за наявності);

автоматична реєстрація звернення;

розгляд і реагування у визначені законом строки;

ухвалення управлінських і процесуальних рішень;

постійний зворотний зв’язок для підприємців.

Отримані сигнали будуть використовуватися для перевірок, ініціювання розслідувань та притягнення винних до відповідальності. Таким чином, «СтопТиск» має стати майданчиком для об’єднання зусиль бізнесу, адвокатів та прокуратури у боротьбі з системними проблемами.

Раніше під час аудиту було виявлено майже 23 тисячі кримінальних проваджень щодо бізнесу, з яких понад 7,5 тисячі закрили як безперспективні для суду. Це стало одним із кроків до розвантаження підприємців від зайвого тиску та бюрократії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив до розгляду у першому читанні законопроєкти №13414 та №13415, які передбачають компенсацію капітальних інвестицій через податки.